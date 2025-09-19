Serie A, il derby Lazio-Roma è solo su DAZN: guardalo con MyClubPass

Domenica, all'ora di pranzo, allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby Lazio-Roma, match valido per la quarta giornata di Serie A. L'incontro sarà visibile solo su DAZN, da qui la necessità di attivare un nuovo piano di abbonamento per quanti vogliono seguire la partita. A questo proposito, fino al 5 ottobre la piattaforma streaming concede l'opportunità di sottoscrivere MyClubPass, il nuovo pacchetto che include la visione di tutte le partite della propria squadra del cuore a un prezzo più conveniente rispetto ai piani Full: 29,99 euro al mese per un anno. Il derby, in questo senso, rappresenta una ghiotta opportunità.
Il derby Lazio-Roma in esclusiva su DAZN
La nuova stagione non è partita nel migliore dei modi per la Lazio, che nelle prime tre partite ha collezionato due sconfitte. In classifica la squadra biancoceleste può contare su tre punti, guadagnati con il largo successo sull'Hellas Verona in casa al secondo turno di campionato.
È reduce da una sconfitta anche la nuova Roma di mister Gasperini, che dopo due vittorie consecutive ad inizio campionato è stata battuta davanti al proprio pubblico dal Torino. I tifosi giallorossi si augurano che il ko di domenica scorsa venga archiviato come un semplice incidente del percorso, confidando in una pronta ripresa fin dal derby di domenica.
In attesa del fischio d'inizio della partita, diretta dall'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, ecco quali sono le probabili formazioni.
- Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Cataldi, Guendouzi, Dele-Bashiru, Castellanos, Cancellieri, Zaccagni.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Mancini, Celik; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; El Aynaoui, Soulé; Ferguson.
La telecronaca della stracittadina della capitale sarà affidata al giornalista Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento da Emanuele Giaccherini.
Ricordiamo infine che il piano MyClubPass, al prezzo di 29,99 euro al mese per 12 mesi, sarà attivabile fino al 5 ottobre 2025.
