Serie A, gli orari delle partite di oggi: c'è il big match Roma - Juve in calendario

Ecco gli orari e come seguire tutte le partite di Serie A di questo nuovo turno, in programma il 1° e il 2 marzo.
Davide Raia
Pubblicato il 1 mar 2026
La Serie A torna in campo con diversi match in programma tra domenica 1° marzo e lunedì 2 marzo, validi per il 27° turno di campionato. Come sempre tutte le partite sono visibili su DAZN, in streaming, andando ad attivare il MyClubPass dal costo di 29,99 euro al mese oppure il piano Full da 34,99 euro al mese.

Il primo permette di seguire le partite della propria squadra del cuore mentre il secondo garantisce l'accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma. Per accedere subito alle offerte e iniziare la visione delle partite di Serie A è possibile raggiungere il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Accedi qui a DAZN

dazn serie a

Le partite di Serie A in programma

Il nuovo turno di Serie A riserva tanti match di grande interesse. Dopo le partite di Napoli, Inter e Como, infatti, oggi è in programma il big match tra Roma e Juventus, una sfida chiave per la qualificazione in Champions League.Non mancano diversi altri match di grande interesse, come Sassuolo - Atalanta e Torino - Lazio.

Il programma completo, con gli orari delle partite, è disponibile di seguito.

Domenica 1° marzo

  • Cremonese - Milan: 12:30
  • Sassuolo - Atalanta: 15:00
  • Torino - Lazio: 18:00
  • Roma - Juventus: 20:45

Lunedì 2 marzo

  • Pisa - Bologna: 18:30
  • Udinese - Fiorentina: 20:45

Come detto, tutte le partite del campionato sono trasmesse in diretta da DAZN. Per attivare un nuovo abbonamento basta seguire il link qui di sotto. I piani a disposizione degli utenti sono diversi e consentono di seguire la propria squadra del cuore oppure tutto il campionato, giornata dopo giornata, con condizioni agevolate. L'attivazione di un abbonamento consente l'accesso immediato ai contenuti disponibili sulla piattaforma.

Accedi qui a DAZN

