Serie A, gli orari delle partite di oggi: c'è il big match Roma - Juve in calendario

La Serie A torna in campo con diversi match in programma tra domenica 1° marzo e lunedì 2 marzo, validi per il 27° turno di campionato.

Il primo permette di seguire le partite della propria squadra del cuore mentre il secondo garantisce l'accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma.

Le partite di Serie A in programma

Il nuovo turno di Serie A riserva tanti match di grande interesse. Dopo le partite di Napoli, Inter e Como, infatti, oggi è in programma il big match tra Roma e Juventus, una sfida chiave per la qualificazione in Champions League.Non mancano diversi altri match di grande interesse, come Sassuolo - Atalanta e Torino - Lazio.

Il programma completo, con gli orari delle partite, è disponibile di seguito.

Domenica 1° marzo

Cremonese - Milan: 12:30

Sassuolo - Atalanta: 15:00

Torino - Lazio: 18:00

Roma - Juventus: 20:45

Lunedì 2 marzo

Pisa - Bologna: 18:30

Udinese - Fiorentina: 20:45

Come detto, tutte le partite del campionato sono trasmesse in diretta da DAZN.

