Serie A, 9° giornata: il programma e come vedere le partite su DAZN da 9,99 €/mese

Torna in campo la Serie A con la 9° giornata di campionato, in programma il 28, 29 e 30 ottobre 2025. In calendario ci sono tante partite da non perdere e tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

Per l'occasione, DAZN sta proponendo una promo molto interessante per utenti selezionati, con la possibilità di accedere a MyClubPass con un costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi.

Questa promozione è valida per chi ha già un account DAZN ma non ha un abbonamento attivo ed è stato selezionato dalla piattaforma per poter attivare il piano che permette di seguire tutte le partite della propria squadra del cuore.

Per verificare la disponibilità dell'offerta basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto. In alternativa, è possibile puntare sul piano Standard, che consente l'accesso a tutto il catalogo della piattaforma, con un costo a partire da 34,99 euro al mese.

Serie A, 9° giornata: il programma

Il programma della nona giornata di Serie A è davvero ricco. Si parte dal match tra Lecce e Napoli e poi dal big match tra Atalanta e Milan. In calendario, inoltre, ci sono diversi altri match molto importanti come Inter-Fiorentina.

Ecco il programma completo:

Martedì 28 ottobre

18:30 Lecce-Napoli

20:45 Atalanta-Milan

Mercoledì 29 ottobre

18:30 Como-Verona

18:30 Juventus-Udinese

18:30 Roma-Parma

20:45 Bologna-Torino

20:45 Genoa-Cremonese

20:45 Inter-Fiorentina

Giovedì 30 ottobre

18:30 Cagliari-Sassuolo

20:45 Pisa-Lazio

Tutte le partite saranno trasmesse da DAZN. Per verificare la possibilità di attivare MyClubPass a 9,99 euro al mese per 12 mesi basta premere sul box qui di sotto.

