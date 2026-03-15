Serie A, 29° turno: gli orari di tutte le partite e dove vederle

Il campionato di Serie A 2025/2026 entra in una fase sempre più decisiva e nel weekend è in programma la 29° giornata, con diversi incontri che potrebbero influenzare sia la corsa al titolo sia la battaglia per non retrocedere. Le prossime partite promettono spettacolo e punti pesanti per tutte le squadre coinvolte.

Anche questa stagione tutte le sfide del massimo campionato italiano vengono trasmesse in streaming su DAZN, che consente agli appassionati di calcio di seguire in diretta la propria squadra oppure l'intero programma della giornata tramite i diversi piani di abbonamento disponibili.

Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Il programma della 29° giornata di Serie A e come vedere le partite

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la domenica e il lunedì di Serie A propongono questi match:

Verona-Genoa ore 12.30 ;

; Pisa-Cagliari ore 15 ;

; Sassuolo-Bologna ore 15 ;

; Como-Roma ore 18 ;

; Lazio-MIlan ore 20.45 ;

; Cremonese-Fiorentina (lunedì ore 20.45).

Gli utenti che vogliono seguire soltanto le gare della propria squadra possono scegliere MyClubPass, l'abbonamento dedicato che parte da 29,99 euro al mese. Questa formula permette di guardare le partite del proprio club durante la stagione direttamente sulla piattaforma.

Chi invece preferisce accedere a tutto il palinsesto sportivo disponibile su DAZN può optare per il piano Full, disponibile in offerta a 34,99 euro al mese, che include l'intero catalogo di contenuti del servizio.

Le partite sono visibili in diretta tramite l'app ufficiale di DAZN, compatibile con numerosi dispositivi come smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e dispositivi di streaming. In questo modo è possibile seguire gli incontri ovunque ci si trovi.

Tra le opzioni di abbonamento sono disponibili anche formule senza vincoli di durata, oltre a un piano annuale con pagamento anticipato che consente di ridurre il costo complessivo rispetto alla sottoscrizione mensile.

Per attivare uno dei piani e iniziare a guardare tutte le partite della Serie A è sufficiente accedere al sito ufficiale di DAZN e scegliere la promozione più adatta alle proprie esigenze.

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