SEO e UX: avere un approccio SEO incentrato sull’utente oggi

Per riuscire a posizionare un sito web nella SERP dei motori di ricerca, la SEO è il fattore fondamentale per eccellenza su cui lavorare, questo ormai è assodato. Oggi bisogna considerare anche un forte elemento che nel tempo è diventato molto importante: l’approccio SEO incentrato sull’utente, SEO e UX insieme. Questo significa che l’esperienza dell’utente deve essere messa al primo posto, fondendola con la SEO.

Quando si ottimizzano i siti web sui motori di ricerca si considerano sempre le mappe dei siti e i backlink, ma l’obiettivo primario è fornire informazioni utili ai visitatori con una esperienza utente che funziona. Un approccio SEO incentrato sull’utente è importante perché è cosi che oggi un sito web fa capire agli algoritmi dei motori di ricerca se un contenuto è piaciuto o meno.

Avere un approccio SEO incentrato sull’utente oggi conta: cosa significa SEO con UX?

In passato si riempivano le pagine di parole chiave, un tocco ai meta tag e magicamente il sito finiva in prima pagina nei risultati di ricerca. Google ha poi capito che non era il modo migliore di dare informazioni di qualità all’utente che cercava un contenuto tramite una query di ricerca. Per questo motivo, il motore di ricerca ha aggiornato e adattato l’algoritmo con il fine di posizionare un sito con migliore user experience (UX) e allo stesso tempo con un lavoro di SEO impeccabile.

Non significa che le parole chiave non valgono più e che la SEO tradizionale non esiste, semplicemente vengono messi sullo stesso piano, la SEO e la UX, poiché i motori di ricerca considerano ancora gli attributi SEO di base e tengono traccia dell’implementazione di un approccio SEO incentrato sull’utente, in tutti i siti web che scansionano.

Come integrare SEO e UX? La risposta è proprio l’approccio alla SEO incentrato sull’utente. La SEO mira ad attirare l'attenzione degli utenti e aumentare il traffico, mentre, l'obiettivo della UX è quello di mantenere l'attenzione del visitatore. Ecco perché un buon design, un'usabilità che funziona e una migliore esperienza utente, insieme alla SEO, sono l'approccio vincente per un sito web.

