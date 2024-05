SelfyConto: super vantaggi per under 30 e non solo

Sei stanco delle spese nascoste e dei costi di gestione del tuo conto corrente che sembrano solo accumularsi? Con SelfyConto di Banca Mediolanum queste proeccupazioni saranno solo un ricordo. Ci sono tantissimi vantaggi e aprirlo online è molto semplice.

Con SelfyConto hai zero costi, zero complicazioni

Con SelfyConto, dici addio alle spese di apertura, gestione e alle commissioni su operazioni quotidiane come bonifici e pagamenti. Immagina un conto corrente che non solo facilita la tua vita finanziaria, ma la rende completamente libera da costi nascosti. E per i giovani fino ai 30 anni, il vantaggio è ancora più grande: nessun canone annuale fino al compimento dei trent'anni e, per tutti, zero canone nel primo anno di attivazione.

SelfyConto è pensato per chi vive appieno il digitale. Gestisci il tuo conto completamente online, con la sicurezza e la comodità che solo la tecnologia moderna può offrire. In più, con la carta di debito inclusa, compatibile con Apple Pay e Google Pay, le tue spese quotidiane diventano semplici, veloci e sicure. Vuoi ancora più flessibilità? Hai l'opzione di aggiungere una carta di credito o una prepaid card, tutte gestibili attraverso la stessa interfaccia intuitiva.

Con SelfyConto poi, i prelievi sono gratuiti in tutta Europa, il che lo rende ancora più conveniente. Che tu sia in viaggio per lavoro o in vacanza, accedi ai tuoi fondi senza pensieri e senza spese.

L’apertura di questo conto si può fare completamente online. Non avrai bisogno di recarti in nessuna filiale, né di compilare moduli cartacei o altro. Dovrai seguire solamente le istruzioni e avere a portata di mano un documento di riconoscimento. E, per una procedura ancora più rapida, puoi identificarti con lo SPID. Puoi iniziare semplicemente cliccando sul pulsante qui sotto.

Insomma, con queste caratteristiche SelfyConto è una vera rivoluzione nel modo di gestire le proprie finanze personali. Con la sicurezza di un gruppo come Mediolanum puoi stare tranquillo. Visita ora il sito e apri il conto senza spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.