Nuovo cliente SelfyConto: smartphone Samsung in omaggio a determinate condizioni

È in corso una nuova iniziativa da parte di Banca Mediolanum: smartphone Samsung Galaxy A25 in omaggio per tutti coloro che apriranno il conto SelfyConto entro il 31 maggio 2024. Ma non basta soltanto questo, perché devono accreditare anche il proprio stipendio o pensione.

Se non conosci SelfyConto, ti garantiamo che è uno dei migliori conti online disponibili. Oltre all’omaggio di cui sopra, tanti altri vantaggi bancari ti aspettano.

Come ottenere uno smartphone Samsung in omaggio con SelfyConto

Ecco la procedura esatta per ottenere il dispositivo in omaggio con SelfyConto:

Vai sulla pagina dedicata di Banca Mediolanum.

Clicca su "Apri SelfyConto".

Completa l'apertura del conto entro il 31 maggio .

. Perfeziona il contratto con Banca Mediolanum entro il 7 giugno .

. Accredita lo stipendio o la pensione entro il 7 settembre. In alternativa, effettua spese per almeno 500 euro al mese per tre mesi solari.

Una volta seguite queste istruzioni, riceverai un'email di conferma del premio. Se il dispositivo non ti interessa, puoi sostituirlo scegliendo tra:

Smart Monitor M5 - M50C.

Xbox Series S.

AirPods di terza generazione.

Smartwatch Garmin Forerunner 55.

Buono Regalo Amazon da 150 euro.

SelfyConto non si limita soltanto a omaggiare i nuovi clienti. Il conto offre degli indubbi vantaggi, come il canone zero per il primo anno e per gli under 30 fino al compimento dei 30 anni. I prelievi sono gratuiti sia in Italia sia nei Paesi UE, e la carta di debito non ha canone. Inoltre, le principali operazioni bancarie sono gratuite, inclusi i bonifici, MAV, RAV, F23, F24 e pagamenti di utenze.

Puoi rendere più veloce l’apertura del conto utilizzando lo SPID. Non perdere l'occasione di ottenere uno smartphone Samsung in omaggio e di avere dalla tua un conto corrente innovativo e conveniente come SelfyConto di Banca Mediolanum.

