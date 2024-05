Scopri Viabuy: la carta prepagata per viaggi sicuri e senza stress

Se stai pianificando le tue prossime vacanze e vuoi una soluzione bancaria sicura e flessibile, Viabuy è la carta prepagata che fa per te. Con un IBAN personale e accettazione globale, questa carta offre numerosi vantaggi per i viaggiatori.

Ecco i punti di forza di Viabuy

Una delle caratteristiche più interessanti di Viabuy è l'IBAN personale associato a ogni carta. Questo ti consente di ricevere bonifici e fare pagamenti in modo semplice e veloce, proprio come un conto bancario tradizionale. Immagina la comodità di poter gestire i tuoi fondi direttamente dalla carta, senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Oltre a questo, Viabuy è una carta prepagata Mastercard, il che significa che è accettata in oltre 36 milioni di punti vendita in tutto il mondo. Non importa dove ti trovi, potrai sempre utilizzare la tua carta per pagare hotel, ristoranti, negozi e molto altro. In più, grazie alla sua natura di prepagata, hai il pieno controllo delle tue spese, evitando di andare oltre il budget stabilito.

Lato sicurezza Viabuy non teme il confronto con altre soluzioni. Ha infatti tecnologie avanzate di protezione contro le frodi e offre la possibilità di bloccare immediatamente la carta tramite l'app in caso di smarrimento o furto. Questo ti dà la tranquillità di sapere che i tuoi soldi sono sempre al sicuro. Sempre dall’app hai il controllo completo sulle transazioni, puoi monitorare le spese ed effettuare le ricariche.

Per ricaricare la carta hai diversi metodi a disposizione come i bonifici SEPA e i pagamenti istantanei. Anche quando sei all'estero, puoi ricaricare la tua carta in modo rapido e continuare a utilizzarla senza interruzioni. Questo rende Viabuy estremamente pratica per chi è sempre in movimento.

Come puoi richiedere la carta? Il processo è semplice e veloce: non sono richiesti controlli del credito o documenti complessi, rendendola accessibile anche a chi non ha un buon punteggio di credito. Tutti i costi di gestione sono chiaramente indicati sul sito ufficiale, così come le commissioni. Ti invitiamo ad approfondire cliccando sul pulsante qui sotto.

Ultimo aspetto decisamente interessante è il servizio clienti multilingua. Avrai sempre a disposizione un team di supporto pronto ad assisterti in varie lingue, risolvendo eventuali problemi o rispondendo a qualsiasi domanda tu possa avere. Richiedi oggi la tua carta Viabuy e goditi le tue vacanze con la tranquillità di avere una soluzione bancaria affidabile e flessibile sempre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.