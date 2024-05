Apri SelfyConto per ricevere in regalo un Samsung Galaxy A25 5G (nuova promozione)

Ti serve un nuovo smartphone? Prendi allora in considerazione l'operazione a premi lanciata da Banca Mediolanum: gli utenti che apriranno un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 31 maggio e accrediteranno lo stipendio o la pensione entro il 7 settembre, riceveranno in omaggio il nuovo Samsung Galaxy A25 5G del valore di 319,99 euro. In alternativa potranno sostituire lo smartphone con una Xbox, un monitor Samsung, un paio di auricolari AirPods, uno smartwatch di Garmin o un Buono Regalo Amazon.

Come ricevere in omaggio un Samsung Galaxy A25 5G aprendo il conto online SelfyConto

Per ottenere in regalo un Samsung Galaxy A25 è sufficiente aprire il conto corrente SelfyConto entro il 31 maggio, perfezionando il contratto con Banca Mediolanum entro il 7 giugno, per poi procedere con l'accredito dello stipendio o della pensione entro il 7 settembre 2024. Se non si ha né uno stipendio né una pensione, in alternativa la banca prenderà in considerazione addebiti mensili di almeno 500 euro per tre mesi solari.

Come detto, il premio di riferimento è il Galaxy A25, volendo però è possibile sostituirlo con uno dei seguenti prodotti:

una Microsoft Xbox Serie S da 512 GB del valore di 299,99 euro

un Samsung Smart Monitor M5 - M50C da 27 pollici del valore di 259 euro

un paio di AirPods di terza generazione del valore di 209 euro

un Garmin Smartwatch Forerunner 55 del valore di 198,99 euro

un Buono Regalo Amazon del valore di 150 euro

SelfyConto è uno dei migliori conti corrente online oggi disponibili in Italia. Offre un canone gratuito per il primo anno e fino ai trent'anni per gli under 30, una carta di debito a canone zero, prelievi gratis in Italia e nei Paesi europei, più le principali operazioni bancarie gratuite.

Apri SelfyConto sul sito ufficiale entro il 31 maggio e accredita lo stipendio, così da ottenere in omaggio l'ottimo medio di gamma Samsung Galaxy A25 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.