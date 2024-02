SelfyConto rivoluziona il banking: 5% annuo lordo per i nuovi utenti

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente pensato per soddisfare le esigenze dei giovani, ma non solo. Tutti i nuovi titolari ricevono canone gratuito per un anno, così come i giovani fino ai 30 anni. Ma non è tutto: scopri cos'altro SelfyConto ha da offrire, tra interessi vantaggiosi e operazioni a costo zero.

I vantaggi di SelfyConto

SelfyConto offre ai nuovi utenti l'opportunità di avere il 5% di interessi annui lordi sulle somme vincolate a 6 mesi, con la flessibilità di svincolarle quando si desidera senza perdere gli interessi maturati.

Tra gli altri vantaggi spiccano: zero spese per i prelievi in area euro, carta di debito gratuita, bonifici, addebiti utenze, F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi né commissioni.

Potrai gestire ogni aspetto di SelfyConto tramite l'applicazione Mediolanum, che ti permetterà non solo di accedere a tutte le operazioni e i servizi del conto, ma anche al bilancio, al mobile payment e al trading online.

Puoi aprire SelfyConto direttamente online, tramite una procedura semplificata. Tieni a portata di mano un documento d'identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido. Non dovrai recarti in filiale, né compilare moduli cartacei.

In conclusione, SelfyConto si conferma come un'opzione bancaria rivoluzionaria, che unisce convenienza, semplicità d'uso e una serie di vantaggi esclusivi. Con zero canone, interessi competitivi e una gamma completa di servizi accessibili tramite app, hai tutto a portata di tap: apri SelfyConto online per ricevere un anno di canone gratuito.

