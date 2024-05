SelfyConto: accredita lo stipendio e vinci un Samsung Galaxy A25 5G

SelfyConto di Banca Mediolanum non è solo un conto corrente online: è una soluzione completa e innovativa per gestire le tue finanze con facilità e sicurezza, sfruttando le più moderne tecnologie digitali. Aprire un SelfyConto è un processo rapido e semplice, che puoi completare interamente online utilizzando il sistema SPID per l'identificazione.

Promozioni Esclusive per chi accredita lo stipendio

Per i nuovi clienti che scelgono di accreditare lo stipendio su SelfyConto entro il 31 maggio, Banca Mediolanum offre un premio a scelta. Tra i premi disponibili:

Smartphone Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici

AirPods di terza generazione

Buono Regalo Amazon.it del valore di 150€

Smartwatch Garmin Forerunner 55

Console Xbox Series S

Zero canone e carta di debito inclusa

Il canone di tenuta del conto è gratuito per il primo anno e rimane azzerato per i giovani sotto i 30 anni fino al compimento dei trent'anni. Anche la carta di debito è gratuita, sostenibile essendo realizzata in PVC 100% riciclato, e permette prelievi gratuiti illimitati in area Euro.

Tecnologia e sicurezza

L'app Mediolanum, cuore dell'offerta di SelfyConto, rende la gestione del conto estremamente semplice e intuitiva. Attraverso l'app, puoi eseguire tutte le operazioni bancarie principali senza costi aggiuntivi, come bonifici, pagamenti di bollette, e ricariche telefoniche. Inoltre, grazie alla funzionalità di pagamento contactless e alle compatibilità con Apple Pay e Google Pay, ogni transazione è veloce e sicura.

Personalizzazione e flessibilità

SelfyConto offre anche la possibilità di personalizzare le tue carte di pagamento, scegliendo colori e, per la carta di credito, anche una foto personale. Questa personalizzazione si estende anche alle carte prepagate, che possono essere utilizzate per acquisti sicuri in tutto il mondo.

Servizi aggiuntivi e innovativi

Oltre alle funzioni bancarie standard, SelfyConto offre servizi aggiuntivi per adattarsi alle più svariate esigenze:

Selfy PayTime : un servizio che permette di rateizzare i movimenti di debito su conto corrente.

: un servizio che permette di rateizzare i movimenti di debito su conto corrente. SelfyCare: una gamma di polizze assicurative personalizzate, da quelle vita a quelle per viaggi, incluso il nuovo SelfyCare Pet per gli amici a quattro zampe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.