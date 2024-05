POS Axerve: 6 mesi gratis col codice 6XTE se ne approfitti subito

Se gestisci una tua attività commerciale, saprai già del ruolo fondamentale che giocano le soluzioni di pagamento. Sia per te che per i tuoi clienti. Axerve vuole venirti in aiuto, con una nuova fantastica offerta per attivare il piano Smart POS Easy e godere di tutti i suoi vantaggi sin da usbito. Si tratta di una soluzione pensata per accompagnarti senza sorprese e con una tariffa fissa. E se usi il codice 6XTE, hai anche diritto a 6 mesi di canone gratis. Non farti scappare la promozione unica, c'è una convenienza garantita a tua disposizione.

POS Axerve: la soluzione di pagamento pensata per la tua attività

Axerve offre diverse soluzioni per i pagamenti digitali, ma è il piano Smart POS Easy quello che ti deve interessare. Trovi incluso nel contratto un POS con una SIM che si connette in automatico alla rete 4G dell'operatore con la copertura maggiore nella zona in cui ti trovi. Con il traffico dati compreso nel canone mensile e senza costi di chiamata. Tutti gli accrediti vengono effettuati sul tuo conto corrente tramite bonifico entro il giorno lavorativo successivo all'incasso.

Grazie all'offerta Easy, inoltre, paghi un unico canone mensile e non sono previste commissioni sulle transazioni. Nemmeno per il noleggio del POS, col prezzo che è incluso nel tuo contratto. C'è solo un'imposta di bollo del valore di 16€ da pagare una tantum al momento dell'attivazione. Se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all'anno, il canone mensile da versare è di 17€ + IVA. Per incassi fino a 30.000 euro all'anno, invece, il prezzo sale a 22€ + IVA.

Come anticipato però, la grande promozione riguarda il codice 6XTE. Se lo inserisci nella casella dedicata al momento dell'attivazione, potrai usufruire di ben 6 mesi gratuiti. Così che non avrai preoccupazioni e potrai testare i vantaggi di Axerve a costo zero. Affrettati e stipula ora l'offerta che più ti interessa, la tua attività commerciale ne gioverà.

