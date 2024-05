Blank: il conto aziendale per Partite IVA adesso con 3 mesi gratuiti

Blank, società del Gruppo Crédit Agricole, offre un'opportunità imperdibile per chi gestisce Partite IVA e piccole imprese: un conto aziendale con 3 mesi gratuiti, riservato ai nuovi utenti che ne aprono uno online. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per ottimizzare le finanze e godere di numerosi vantaggi.

Perché scegliere un conto Blank?

La solidità e l'affidabilità sono elementi cardine nella scelta di un partner finanziario. Blank, che fa parte di un colosso come il Gruppo Crédit Agricole, offre una garanzia di sicurezza dei tuoi fondi. Con un costo mensile a partire da soli 9 euro (+ IVA), Blank assicura una soluzione competitiva che include tra i suoi benefici: carta di debito Visa Business, bonifici SEPA e assicurazioni.

Blank si distingue anche per il suo servizio clienti disponibile 7 giorni su 7, con un approccio umano che ti offre supporto costante nella gestione della tua attività. E la praticità non è da meno: aprire il conto richiede solamente 5 minuti, con poche informazioni necessarie.

Inoltre, Blank non si limita solo all'aspetto bancario, ma offre anche strumenti di supporto contabile come la creazione di preventivi e proforma, e la scansione di note spese, il tutto incluso nell'offerta.

Per venire incontro alle diverse esigenze degli imprenditori, Blank propone diverse opzioni tariffarie: il più richiesto è il piano "Essenziale", con un costo di 9 euro + IVA al mese, che include una carta di debito VISA Business, 30 bonifici SEPA, creazione di preventivi e proforma, scansione di ricevute e note spese

Gli altri piani disponibili sono "Comfort" a 17 euro al mese + IVA e "Completa" a 39 euro + IVA al mese. Entrambi offrono ancora più vantaggi. La promozione per ricevere 3 mesi gratuiti si applica a tutte e tre le opzioni: per accedere basta aprire un conto con Blank entro il 15 maggio. Nessun vincolo richiesto, è possibile disdire in qualsiasi momento.

