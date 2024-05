Revolut: il conto multivaluta per i tuoi viaggi

Revolut non è solo una piattaforma finanziaria; è anche un compagno di viaggio ideale. Con la possibilità di prenotare soggiorni ed esperienze attraverso l'app, Revolut offre un servizio completo che permette di gestire le finanze personali con semplicità e vantaggi finanziari.

Con l'iscrizione gratuita e una configurazione che richiede solo pochi minuti, Revolut rende la gestione del denaro accessibile e immediata per tutti.

Conto multivaluta e carte di pagamento

Revolut offre un conto multi-valuta completamente digitale che si gestisce tramite app, con carte di pagamento sia fisiche che virtuali. Il conto integra inoltre numerose funzionalità per la gestione del denaro, dalla funzione statistiche e budget per monitorare le spese, ai pocket personalizzati per risparmi.

Prenotazioni semplici e ricche di vantaggi

Revolut permette di prenotare oltre 1,9 milioni di strutture in più di 200 destinazioni diverse, dalle case vacanza sul mare fino agli chalet in montagna. L'app di Revolut offre anche la flessibilità di "prenotare ora e pagare poi", consentendo di gestire meglio il tuo budget di viaggio pagando direttamente presso la struttura.

Massimizza i risparmi con il cashback

Una delle funzioni più attraenti di Revolut è la possibilità di ottenere fino al 10% di cashback sulle prenotazioni di soggiorni ed esperienze. Che si cerchi una nuova attività adrenalinica, rilassarsi in un ritiro esclusivo o esplorare culture diverse, Revolut rende semplice trovare e prenotare l'esperienza perfetta, garantendo anche un risparmio grazie al sistema di cashback.

Vantaggi esclusivi per gli utenti Premium

Per i viaggiatori frequenti, il passaggio al piano Premium di Revolut offre vantaggi significativi, come commissioni ridotte sui trasferimenti di denaro e una copertura assicurativa comprensiva di assistenza medica e dentistica d'urgenza e copertura per gli sport invernali. Inoltre, il cambio di denaro in oltre 29 valute è disponibile senza commissioni aggiuntive, facilitando le spese all'estero senza costi nascosti.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



