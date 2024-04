SelfyConto, la scelta per i giovani: zero costi fino ai 30 anni

SelfyConto, di Banca Mediolanum, offre tantissimi vantaggi per i giovani: zero canone di tenuta conto fino ai trent'anni, carta di debito gratuita, prelievi senza commissioni e tanto altro. Puoi gestire tutto online e anche aprire un conto online, in pochi minuti.

I vantaggi offerti da SelfyConto

Se hai meno di trent'anni e stai cercando un conto corrente che si adatti alle tue esigenze senza gravare sulle tue finanze, SelfyConto di Banca Mediolanum potrebbe essere la risposta che cerchi. Diverse le agevolazioni: questo conto è progettato appositamente per i giovani che desiderano una gestione semplice e conveniente delle proprie finanze.

Una delle caratteristiche principali di SelfyConto è il canone di tenuta conto gratuito per il primo anno e, per i clienti under 30, questo vantaggio si estende fino ai trent'anni. Inoltre, la carta di debito associata a SelfyConto è completamente gratuita ed è realizzata con PVC riciclato al 100%.

Potrai anche effettuare prelievi gratuiti in area Euro e svolgere le principali operazioni bancarie (bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche, pagamenti CBILL e PagoPA) senza alcun costo aggiuntivo. Tutti i servizi sono accessibili dall'app Mediolanum, che ti permette anche di consultare saldi e movimenti, effettuare pagamenti tramite mobile payment e gestire gli investimenti tramite trading online su 24 mercati mondiali.

Puoi aprire SelfyConto direttamente online. Bastano un documento d'identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo e-mail valido, oppure direttamente lo SPID, per accedere tutti i vantaggi offerti da questo innovativo conto corrente.

