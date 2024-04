SelfyConto: il conto privo di canone per gli Under 30

Sei alla ricerca di un conto corrente pratico, conveniente e pensato per le tue esigenze? Se hai meno di 30 anni, SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto privo di canone fino al compimento del tuo trentesimo compleanno a cui strizzare l’occhio. Non bastasse, ci sono anche una serie di vantaggi che rendono la gestione del tuo denaro molto semplice e veloce.

Vantaggi e caratteristiche di questo conto privo di canone

SelfyConto si distingue per la sua semplicità d'uso e per le sue numerose funzionalità:

Canone gratuito: come già accennato, il canone di tenuta conto è azzerato per tutti i giovani fino al raggiungimento dei 30 anni. Per chi supera questa età, il canone è gratuito soltanto il primo anno, poi pagherà 2,75€ al mese .

come già accennato, il canone di tenuta conto è azzerato per tutti i giovani fino al raggiungimento dei 30 anni. Per chi supera questa età, il canone è gratuito soltanto il primo anno, poi pagherà . Carta di debito gratuita: inclusa con l'apertura del conto, la carta di debito ti permette di effettuare acquisti online e nei negozi fisici in tutto il mondo, oltre a prelevare contanti dagli sportelli automatici. La carta è dotata di assicurazione multirischi inclusa .

inclusa con l'apertura del conto, la ti permette di effettuare acquisti online e nei negozi fisici in tutto il mondo, oltre a prelevare contanti dagli sportelli automatici. La carta è dotata di . Prelievi gratuiti: puoi prelevare contanti gratuitamente dagli sportelli automatici in area euro, sia quelli di Banca Mediolanum che quelli delle banche partner.

puoi prelevare contanti gratuitamente dagli sportelli automatici in area euro, sia quelli di Banca Mediolanum che quelli delle banche partner. Bonifici SEPA gratuiti: i bonifici SEPA online in euro verso altri conti italiani ed europei sono sempre gratuiti.

i bonifici SEPA online in euro verso altri conti italiani ed europei sono sempre gratuiti. Gestione online: il conto è completamente gestibile online tramite app e home banking. L'app, disponibile per Android e iOS, ti permette di monitorare il tuo saldo, effettuare bonifici, ricaricare la carta prepagata e molto altro ancora.

Non finisce qui. Hai anche la possibilità di attivare la carta di credito con canone annuale di 12€ e plafond personalizzabile, richiedere la carta prepagata ricaricabile in qualsiasi momento e di impostare massimali di spesa e prelievo.

Questo conto privo di canone per gli Under 30, con carte gratuite e prelievi illimitati è un'opzione davvero interessante per questa fascia d'età. Diventa titolare di SelfyConto ora e approfitta di tutti i suoi vantaggi!

