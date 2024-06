SelfyConto: conto corrente gratuito e carte di credito personalizzabili

SelfyConto rappresenta una soluzione bancaria completa e moderna, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico dinamico e tecnologico. Con zero spese, vantaggi per i giovani, operazioni gratuite e un'ampia gamma di servizi accessibili tramite app, SelfyConto è la scelta ideale per chi vuole gestire il proprio denaro in modo smart e conveniente. Aprire SelfyConto è semplice e veloce tramite una procedura è completamente digitale. Inoltre, SelfyConto offre una gamma completa di carte di pagamento per ogni esigenza.

Zero canone di tenuta conto

SelfyConto offre zero canone di tenuta conto per il primo anno per tutti i clienti. Inoltre, per i giovani sotto i 30 anni, il canone resta gratuito fino al compimento del trentesimo anno di età.

Zero spese per prelievi e carta di debito

Con SelfyConto, i prelievi in area euro sono gratuiti, senza limiti di operazioni. Anche la carta di debito è gratuita, comoda, sicura e sostenibile, essendo realizzata in PVC 100% riciclato.

Principali operazioni bancarie gratuite

Le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono a costo zero. Questo rende SelfyConto una soluzione ideale per chi vuole risparmiare sulle spese bancarie quotidiane.

Carte di credito personalizzabili

SelfyConto offre una gamma completa di carte: debito, credito e prepagata, tutte personalizzabili con il colore preferito e la possibilità di aggiungere una propria foto. Le carte sono dotate di tecnologia contactless e sono compatibili con Apple Pay, Google Pay e altre soluzioni di pagamento mobile, garantendo sicurezza e comodità negli acquisti online e nei negozi fisici.

Apertura veloce con SPID

Aprire un conto SelfyConto è facile e veloce, grazie alla possibilità di utilizzare SPID, bonifico o webcam per l'identificazione. Bastano un documento d'identità, il codice fiscale e un indirizzo email valido. L'apertura del conto può essere completata direttamente dal proprio smartphone in pochi minuti.

Servizi aggiuntivi

SelfyConto non è solo un conto corrente, ma offre anche una serie di servizi aggiuntivi direttamente tramite l'app Mediolanum, disponibile su Apple Store, Google Play e AppGallery, con un rating di 4,5 stelle. Tra i servizi disponibili:

Selfy PayTime : Rateizza uno o più movimenti di addebito in conto corrente.

: Rateizza uno o più movimenti di addebito in conto corrente. SelfyCare LifeProject : Polizza per tutelare progetti di vita specifici.

: Polizza per tutelare progetti di vita specifici. SelfyCare Travel : Assicurazione viaggio con formule Smart e Top.

: Assicurazione viaggio con formule Smart e Top. SelfyCare Pet : Polizza per la protezione di cani e gatti.

: Polizza per la protezione di cani e gatti. SelfyShop : Finanziamenti a tasso zero per acquisti a catalogo.

: Finanziamenti a tasso zero per acquisti a catalogo. SelfyCredit Instant: Prestiti personali in tempo reale, con importi da 2.000€ a 20.000€.

