SelfyConto: conto a canone zero per tutti fino a 30 anni + 5% annuo lordo

Se vuoi aprire un conto corrente online con condizioni vantaggiose, ti consiglio di dare un’occhiata a SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto che offre il canone zero per tutti il primo anno, e per i giovani sotto i 30 anni il canone rimane a zero fino al raggiungimento dell’età.

Inoltre, se vincoli una somma di denaro per almeno 6 mesi, puoi ottenere il 5% annuo lordo di rendimento, una cifra molto interessante in questo periodo di bassi tassi di interesse.

Apri il conto CLICCANDO QUI!

SelfyConto: canone zero per tutti e tanti servizi

Per aprire SelfyConto non devi fare altro che collegarti al sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire la procedura online. Se hai lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, puoi aprire il conto in pochi minuti, senza bisogno di documenti cartacei. Altrimenti, puoi richiedere lo SPID gratuitamente tramite il sito www.spid.gov.it.

Una volta aperto il conto, potrai usufruire di tutti i servizi inclusi nel canone, come i prelievi gratuiti e illimitati in tutta l’area Euro, le operazioni bancarie più comuni (bonifici, addebiti utente, F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche), e una carta di debito senza canone.

Inoltre, potrai richiedere anche una carta di credito Mediolanum Credit Card e una prepagata Mediolanum Prepaid Card, per avere più scelta e flessibilità nei tuoi pagamenti.

SelfyConto è il conto online pensato per chi vuole gestire il proprio denaro in modo semplice, sicuro e conveniente. Se vuoi approfittare dell’offerta di canone zero per tutti e del 5% annuo lordo sulle somme vincolate, non perdere tempo e apri il tuo conto ora!

