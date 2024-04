SelfyConto: canone zero per 12 mesi e principali operazioni incluse

SelfyConto si presenta come una scelta ideale per chi cerca un conto corrente online all'avanguardia, economico e ricco di servizi. Con le sue caratteristiche innovative, costi contenuti e un'ampia gamma di funzionalità, questo conto offre una soluzione ottimale per gestire il denaro in modo efficiente e sicuro.

Zero canone e zero spese

SelfyConto è a canone zero per tutti i nuovi clienti per i primi 12 mesi ed per i più giovani fino ai 30 anni. Al termine del periodo promozionale il canone diventa di 3,75 € al mese azzerabili in via promozionale.

Inoltre, SelfConto include nel pacchetto una carta di debito gratuita e sostenibile, realizzata in PVC 100% riciclato, dimostrando l'impegno della banca verso la sostenibilità. La carta integra tecnologia contactless ed è compatibile con i sistemi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay.

Libertà nei prelievi e nelle operazioni bancarie

Il conto include prelievi in area euro gratuiti e senza limiti di operazioni. Questo, unito alle principali operazioni bancarie offerte a costo zero, come bonifici e pagamenti di utenze, rende SelfyConto un alleato prezioso nella gestione quotidiana delle finanze.

Sicurezza e innovazione con l'App Mediolanum

L'applicazione Mediolanum è intuitiva e sicura, consentendo un facile accesso a tutti i servizi bancari. Con un'interfaccia user-friendly e funzionalità innovative come il controllo delle spese e il trading online, quest'app è pensata per offrire una gestione semplice del conto corrente.

Una suite completa di servizi e assicurazioni

Oltre ai servizi bancari tradizionali, SelfyConto offre un'ampia gamma di servizi aggiuntivi come SelfyCare per assicurazioni su viaggi e animali domestici e SelfyCredit per soluzioni di prestito personalizzate. Questa varietà di servizi rende SelfyConto un vero e proprio ecosistema finanziario.

Procedura di apertura semplice e veloce

Aprire SelfyConto è un processo semplice e veloce, che può essere completato interamente online, per conoscere l'offerta completa di SelfyConto clicca qui

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.