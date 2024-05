SelfyConto: canone zero e carta di credito gratuita per 12 mesi

SelfyConto è il conto corrente online ideato per chi desidera un approccio moderno e semplificato alla gestione delle proprie finanze.

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una soluzione ottimale per chi cerca un conto corrente che combina convenienza, sicurezza e innovazione. Con una gamma completa di servizi e una gestione semplificata attraverso un'app dedicata, offre tutto ciò che serve per navigare il mondo delle finanze personali con facilità e sicurezza.

Zero Canone e promozioni

SelfyConto offre un'esperienza senza costi di tenuta conto per il primo anno e per i giovani fino ai trent'anni. Con la promozione in corso, i nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 maggio e il scelgono di accreditare lo lo stipendio, possono anche ricevere premi esclusivi come smartphone, smartwatch, e buoni regalo.

Carta di debito sostenibile e gratuita

La carta di debito è gratuita e realizzata in PVC 100% riciclato, dimostrando l'impegno di SelfyConto verso la sostenibilità. Le tecnologie come il pagamento contactless e l'autenticazione biometrica, garantiscono transazioni sicure. Inoltre i prelievi sono gratuiti in tutta l'area euro.

Carta di credito a canone zero per 12 mesi

La Mediolanum Credit Card offre canone zero il primo anno e include una polizza "Multirischi" Nexi gratuita che tutela pagamenti e acquisti. La carta è sicura, con sistemi avanzati per gli acquisti online e funzioni contactless. Offre un plafond a partire da €1.500 ed è accettata globalmente. La carta è personalizzabile in 3 colori e con foto, include servizi come Easy Shopping e Spending Control, e si integra con sistemi di pagamento mobile.

Gestione tramite app

Grazie all'app Mediolanum, i clienti possono gestire le loro operazioni bancarie con un semplice tap, ovunque si trovino.

SelfyCare e SelfyShop

SelfyConto non si limita alla gestione del denaro; offre anche polizze assicurative personalizzate e possibilità di finanziamento a condizioni vantaggiose attraverso l'App.