Con SelfyConto un Buono Amazon da 100€ in omaggio

Tra le diverse opzioni in ottica conto corrente online e relativa carta, SelfyConto risulta uno dei nomi più apprezzati in Italia.

A conquistare la fiducia di così tanti utenti sono diverse caratteristiche. La solidità proposta da Banca Mediolanum, per esempio, ha conquistato chi pretende la stabilità di un istituto bancario tradizionale.

D'altro canto, funzionalità e modalità di utilizzo di SelfyConto risultano comunque innovative, con alcune soluzioni moderne ed interessanti.

La carta di debito gratuita permette di effettuare prelievi da ATM, presenti in zona Euro, senza costi operativi. La stessa è supportata in maniera ottimale da una pratica app mobile. Il software in questione permette di controllare sotto ogni punto di vista il conto e la relativa carta con pochi e semplici swipe.

A catturare l'attenzione dei consumatori però, è l'ultima promozione legata a questa carta che permette di ottenere un buono Amazon da 100€.

SelfyConto ti regala 100€ da spendere su Amazon

Tenendo anche conto che è aumentato il costo di Amazon Prime, il buono proposto da SelfyConto ha attirato l'attenzione di molte persone. Come è possibile ottenerlo?

Entro tre mesi dall'apertura del conto è necessario ottenere l'accredito di pensione o stipendio, secondo le modalità previste da Banca Mediolanum. Oppure è necessario ricevere un addebito delle utenze (sempre entro 3 mesi).

A questa seconda opzione è necessario il verificarsi anche di una delle seguenti situazioni per richiedere il buono:

essere titolare di un mutuo ;

; avere un fido ;

; far registrare addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito e/o di debito per un importo maggiore di 3.000 euro;

per un importo maggiore di 3.000 euro; aver ottenuto l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige.

Una volta verificatisi le suddette situazioni è infine possibile richiedere gratuitamente il buono Amazon.

