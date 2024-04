SelfyConto Banca Mediolanum: super praticità per i tuoi risparmi

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta un'opzione di prim'ordine per coloro che desiderano un conto corrente online innovativo e conveniente. Grazie alla sua vasta gamma di vantaggi, tale conto offre soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze bancarie sia dei giovani che degli adulti.

SelfyConto Banca Mediolanum: i dettagli

Una delle principali attrattive di SelfyConto è costituita dalla sua politica di canone e costi ridotti. Il primo anno non prevede alcun canone, e tale agevolazione può essere estesa anche ai giovani sotto i 30 anni, generando considerevoli risparmi sui costi di gestione. Ulteriormente, il canone mensile ridotto e la possibilità di azzerarlo in determinate circostanze, ne rafforzano ulteriormente l'accessibilità economica.

La grande accessibilità e praticità offerte online rappresentano altri punti di forza di SelfyConto. La gestione di tutte le operazioni bancarie direttamente online, tramite una piattaforma intuitiva, contribuisce a offrire praticità e comfort. Inoltre, l'agevolazione nell'utilizzo dei servizi come Apple Pay, Google Pay e altri, consente pagamenti rapidi e sicuri.

SelfyConto di Banca Mediolanum offre anche di una vasta gamma di servizi, quali una carta di debito gratuita, prelievi gratuiti nell'area Euro e la possibilità di effettuare bonifici SEPA online senza costi aggiuntivi. Ciò senza dimenticare la possibilità di investire in fondi comuni, effettuare trading online e accedere a una varietà di prodotti finanziari direttamente dall'app Mediolanum.

La solidità finanziaria di Banca Mediolanum e l'accesso a moderni sistemi di sicurezza assicurano la protezione dei fondi e delle informazioni personali degli utenti. L'assistenza clienti rimane facilmente raggiungibile, garantendo tranquillità e supporto in ogni circostanza.

Costi ed altro

Concludendo, SelfyConto si configura come una soluzione estremamente conveniente e flessibile, specialmente per i giovani sotto i 30 anni, offrendo tuttavia vantaggi rilevanti anche a chiunque sia alla ricerca di un conto dalla gestione economica, arricchito da una vasta offerta di servizi digitali. Le caratteristiche di questo conto ne fanno una scelta degna di essere considerata nell'attuale panorama bancario. Inoltre, il canone dopo i 30 anni d'età è azzerabile in via promozionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.