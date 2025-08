Se vai in vacanza nel Regno Unito, potresti avere difficoltà ad accedere a X: ecco come risolvere

Di recente il Regno Unito ha introdotto l'obbligo della verifica dell'età (age gate) per accedere ai siti con contenuti per adulti. Dell'elenco dei portali web fa parte anche X, il social network di Elon Musk (ex Twitter). La popolare piattaforma social, al fine di recepire l'ultima direttiva, ha implementato dunque un sistema di verifica dell'età, purtroppo però diversi utenti hanno lamentato dei problemi al riguardo.

Il primo è l'impossibilità di completare con successo la verifica nonostante si sia maggiorenni, il secondo invece riguarda il mancato accesso al social network complice la localizzazione in un altro Paese. Per quest'ultimo caso, la soluzione è affidarsi a una VPN, grazie alla quale si può superare in maniera agevole il blocco geografico. Una delle migliori in assoluto, sia in termini di prestazioni che di funzionalità pensate per la sicurezza, è NordVPN, ora in sconto fino al 72% con prezzi a partire da 3,39 euro al mese.

Age gate su X: la soluzione in caso di blocco

Il sistema di verifica dell'età adottato da X per venire incontro alla nuova direttiva del Regno Unito, che regola l'accesso ai siti che includono contenuti per adulti, sta riscontrando alcuni problemi. Se dunque si è in partenza per Londra, la Cornovaglia o la Scozia, ad esempio, e non si vuole rinunciare alla consultazione di X durante la vacanza, la soluzione più semplice da adottare è affidarsi a un servizio VPN, in grado di mascherare l'indirizzo IP dei suoi utenti e modificare la loro posizione virtuale.

Una volta atterrati, sarà sufficiente connettersi a un server VPN situato in un Paese diverso dal Regno Unito. Volendo risolvere contemporaneamente anche il blocco geografico legato ai servizi streaming, la scelta ideale ricade proprio sull'Italia. Quando poi la connessione sarà attiva, potrete completare la verifica dell'età su X senza intoppi. Per quanto riguarda l'utilizzo della VPN, vi confermiamo che la scelta consigliata è NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.