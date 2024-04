Se potessi dirti addio: come guardare la serie in streaming dall'estero

Se potessi dirti addio è una delle ultime novità della produzione televisiva di Mediaset. Si tratta di una miniserie in 6 episodi, attualmente in corso su Canale 5. La serie ha come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Alla regia, invece, ci sono Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Per guardare Se potessi dirti addio in streaming basta collegarsi a Mediaset Infinity. La piattaforma di streaming di Mediaset, infatti, propone tutte le puntate della serie, disponibili on demand e gratuitamente.

Per chi si trova all'estero, invece, c'è la necessità di usare una VPN per poter guardare in streaming Se potessi dirti addio. Si tratta di un passaggio necessario: con una VPN è possibile selezionare un server italiano e, quindi, aggirare il blocco applicato da Mediaset Infinity.

La VPN da utilizzare in questo momento è CyberGhost. Si tratta di un servizio unico nel suo genere in quanto riesce ad abbinare costi ridotti con tanta qualità. La VPN costa appena 2,03 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni.

Si tratta della VPN illimitata più economica su cui puntare in questo momento, andando a considerare i servizi di maggiore qualità. Per attivare l'offerta basta visitare il sito di CyberGhost

Se potessi dirti addio: la procedura per guardare la serie in streaming

La procedura da seguire per guardare Se potessi dirti addio in streaming dall'estero è semplice:

attivare CyberGhos a 2,03 euro al mese

scaricare l' app di CyberGhost e attivare il collegamento VPN selezionando un server in Italia

e attivare il collegamento VPN selezionando un server in Italia accedere a Mediaset Infinity per avviare lo streaming di Se potessi dirti addio

Con CyberGhost è possibile, quindi, aggirare qualsiasi blocco all'accesso a siti e app e guardare tutte le serie italiane dall'estero. Il tutto con una spesa di appena 2,03 euro al mese. Per attivare la VPN basta seguire il link qui di sotto.

Il trailer di Se potessi dirti addio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.