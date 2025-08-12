Se passi ora a TIMVISION guardi tutte le partite su DAZN gratuitamente

Manca poco all'avvio della Serie A 2025/2026: tra due settimane il Napoli, detentore del titolo, scenderà in campo per difendere il primato, mentre le altre grandi del campionato sono pronte a dare battaglia. Come già accaduto nelle ultime stagioni, sarà DAZN a trasmettere tutte le partite, con 7 incontri per ogni giornata in esclusiva.
Per chi vuole seguire il torneo risparmiando, la soluzione più interessante arriva dalla promozione TIMVISION + DAZN, che per i primi 5 mesi costa 19,99€ al mese, per poi passare a 34,99€ mensili. Il pacchetto comprende anche Infinity+ e Amazon Prime.
Cosa si ottiene con il bundle TIMVISION + DAZN
La sottoscrizione consente di accedere a:
- L'intero catalogo TIMVISION, inclusi i canali Eurosport e i contenuti di Discovery+;
- DAZN con piano Full, che dà accesso a tutta la programmazione sportiva, comprese le partite di Serie A e Serie B;
- Amazon Prime, con tutti i relativi vantaggi e Prime Video, che offre una partita di Champions League a turno;
- Infinity+, con film, serie e sport aggiuntivi.
Attivando la promozione online, il costo sarà di 19,99€ al mese per i primi 5 mesi e 34,99€ al mese per i restanti, con una spesa complessiva annuale di 344,88 euro. L'offerta è valida fino alla fine di agosto 2025 e può essere attivata anche da chi ha già un abbonamento attivo a DAZN o Amazon Prime.
Per usufruire della promo basta accedere al sito ufficiale di TIM e completare la registrazione online.