Se passi ora a TIMVISION guardi tutte le partite su DAZN gratuitamente

Edoardo D'amato
Pubblicato il 12 ago 2025
Link copiato negli appunti

Manca poco all'avvio della Serie A 2025/2026: tra due settimane il Napoli, detentore del titolo, scenderà in campo per difendere il primato, mentre le altre grandi del campionato sono pronte a dare battaglia. Come già accaduto nelle ultime stagioni, sarà DAZN a trasmettere tutte le partite, con 7 incontri per ogni giornata in esclusiva.

Per chi vuole seguire il torneo risparmiando, la soluzione più interessante arriva dalla promozione TIMVISION + DAZN, che per i primi 5 mesi costa 19,99€ al mese, per poi passare a 34,99€ mensili. Il pacchetto comprende anche Infinity+ e Amazon Prime.

Cosa si ottiene con il bundle TIMVISION + DAZN

La sottoscrizione consente di accedere a:

  • L'intero catalogo TIMVISION, inclusi i canali Eurosport e i contenuti di Discovery+;
  • DAZN con piano Full, che dà accesso a tutta la programmazione sportiva, comprese le partite di Serie A e Serie B;
  • Amazon Prime, con tutti i relativi vantaggi e Prime Video, che offre una partita di Champions League a turno;
  • Infinity+, con film, serie e sport aggiuntivi.

Attivando la promozione online, il costo sarà di 19,99€ al mese per i primi 5 mesi e 34,99€ al mese per i restanti, con una spesa complessiva annuale di 344,88 euro. L'offerta è valida fino alla fine di agosto 2025 e può essere attivata anche da chi ha già un abbonamento attivo a DAZN o Amazon Prime.

Per usufruire della promo basta accedere al sito ufficiale di TIM e completare la registrazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

