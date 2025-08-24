Se il tuo PC è diventato lento rivitalizzalo con CCleaner: è in sconto

Con il passare del tempo, anche i computer più affidabili iniziano a rallentare: avvii interminabili, pagine web che si caricano lentamente, blocchi improvvisi o cali di prestazioni quando si utilizzano programmi più esigenti.

La prima reazione di molti è pensare a un nuovo acquisto, attratti magari da qualche offerta. Ma cambiare PC significa affrontare una spesa consistente, che non sempre è indispensabile.

Una soluzione più conveniente è affidarsi a software pensati per ripristinare le performance originali del dispositivo. Tra questi spicca CCleaner, conosciuto e apprezzato da milioni di utenti per la sua efficacia e semplicità d'uso. In questo momento puoi averlo con il 20% di sconto direttamente sul sito ufficiale. Detto questo, vediamo nel dettaglio come funziona strumento.

Cosa offre CCleaner

In particolare, la versione CCleaner Premium integra il pacchetto Professional Plus, capace di rendere il PC fino al 34% più veloce e di prolungare la batteria del 30%, con in più il tool Kamo dedicato alla privacy e l'accesso al supporto tecnico avanzato.

In questo momento l'abbonamento annuale è proposto a 71,96€, con il 20% di sconto sul prezzo standard. Un investimento che permette, secondo le stime, a 9 persone su 10 di posticipare l'acquisto di un nuovo computer, risparmiando notevolmente.

Tra i punti forti c'è proprio Kamo, che va oltre il classico blocco dei tracker: maschera le informazioni personali con dati fittizi e assicura una connessione sicura basata su protocollo VPN WireGuard.

L'offerta è disponibile per un periodo limitato sul sito ufficiale di CCleaner: un'occasione concreta per dare nuova vita al tuo PC senza sostituirlo.

