Se hai queste app sul tuo device Android, disinstallale subito!

Nell'ambiente Android, di settimana in settimana, sono scoperti sempre nuovi malware e app malevole.

Rientrano in questa logica i trojan che sottoscrivono, all'insaputa delle vittime, degli abbonamenti tramite Google Play Store. Nell'ampia libreria di app Android, infatti, i criminali informatici trovano spesso degli spiragli per inserire malware e simili.

Il risultato è che, per gli smartphone privi di adeguata protezione, è facile finire preda dei criminali informatici. Sotto questo punto di vista, il malware Fleckpe è una delle ultime modalità d'attacco individuate.

Stando ad alcune ricerche, tale agente malevolo sarebbe presente in ben 11 app, ovvero:

Beauty Camera Plus

Beauty Photo Camera

Beauty Slimming Photo Editor

Fingertip Graffiti

GIF Camera Editor

HD 4K Wallpaper

Impressionism Pro Camera

Microclip Video Editor

Night Mode Camera Pro

Photo Camera Editor

Photo Effect Editor

Sebbene alcune di esse siano già state rimosse dallo store, non è detto che ne esistano altre che possano ancora diffondere il temibile Fleckpe.

Proteggere i propri dispositivi elettronici, siano essi smartphone o computer, risulta oggi ancora più importante rispetto al passato.

Ma quale antivirus scegliere vista l'ampia scelta a disposizione? Tra i tanti nomi, Avast Premium Security rappresenta una delle maggiori certezze.

Questo offre uno strumento di scansione e rilevamento malware, oltre ad altre utility specifiche per proteggere i device sotto altri punti di vista. In tal senso, vengono protetti anche privacy e dati personali, così come eventuali transazioni economiche e operazioni bancarie.

Avast Premium Security, poi, è efficace non solo nel contesto Android: grazie ad app specifiche, la suite è disponibile anche in ambiente Windows, macOS, iPhone e iPad.

E per quanto riguarda i costi?

Il piano di protezione per 10 dispositivi può attualmente vantare uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in tutta la protezione di Avast Premium Security per soli 49,99 euro all'anno.

