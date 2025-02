Scopri l’offerta per avere fibra e 5G a un prezzo bloccato per sempre

La prospettiva che il prezzo della bolletta telefonica possa aumentare è una preoccupazione, un problema e un fastidio. In un clima di forti aumenti dover andare incontro anche a un costo crescente della connessione internet di casa e del piano tariffario dello smartphone può rappresentare un problema. La buona notizia è che le alternative ci sono e l’ultima offerta di Iliad che combina la connessione in fibra ottica più veloce d’Italia con il 5G per internet in mobilità, è la risposta a tutti i timori sui possibili aumenti di prezzo.

I vantaggi di un’offerta combinata

Con Iliad si ha la possibilità di avere la connessione internet in fibra ottica più veloce d’Italia a un prezzo scontato. L’offerta, infatti, prevede una riduzione del canone mensile che da 25,99€ al mese diventa 21,99€ al mese. La particolarità dell’offerta è che la riduzione del canone è definitiva e non limitata a un periodo di tempo specifico.

Per usufruire di queste condizioni vantaggiose è sufficiente attivare anche la linea mobile, che è anch’essa un’offerta estremamente conveniente. L’ultima offerta di Iliad, Giga 180, prevede infatti 180 Giga di traffico dati per la navigazione, il 5G incluso nel canone con minuti e SMS illimitati. Il tutto a 9,99€ al mese. Anche qui senza costi aggiuntivi e con un’offerta che rimane la stessa per sempre.

Sottoscrivendo queste offerte si ha la certezza di navigare in casa con la connessione internet più veloce d’Italia che sfrutta i vantaggi della tecnologia Wi-Fi 7 integrata nel modem Iliadbox. In mobilità, invece, i 180 Giga di traffico possono essere usufruiti con la velocità del 5G anche in hotspot, consentendo di avere sempre l’accesso a internet con prestazioni eccellenti anche fuori dalla propria abitazione, per continuare a lavorare, studiare, giocare e guardare film, eventi e serie TV senza alcun tipo di limitazione.

