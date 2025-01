Scopri l’offerta di Aruba per la fibra ottica personalizzata e flessibile

Le offerte per la rete internet di casa si distinguono sostanzialmente per due fattori: la tecnologia (fibra, fibra misto rame, eccetera) e il prezzo. Con la nuova promozione Aruba Fibra ha previsto un’interessante soluzione che consente di personalizzare l’offerta così da risparmiare sui costi e ottenere solamente i servizi di cui si ha realmente bisogno. Attiva ora Aruba Fibra senza costi di attivazione.

I piani Aruba Fibra in promozione

L’offerta Aruba Fibra propone la tecnologia FTTH (la fibra ottica vera e propria) con la possibilità di raggiungere fino a 10 Gbps in download e fino a 2,5 Gbps in upload. I piani disponibili sono:

Fibra Aruba Promo – 17,69€ al mese per sei mesi (poi 24,90€) – Attivabile fino al 27/01/2025

– 17,69€ al mese per sei mesi (poi 24,90€) – Attivabile fino al 27/01/2025 Fibra Aruba All-in Promo – 19,89€ al mese per sei mesi (poi 27,90€) – Attivabile fino al 03/02/2025

Con Fibra Aruba Promo si ha la connessione fino a 1 Gbps e la possibilità di personalizzare l’offerta con una serie di servizi aggiuntivi. Si possono ottenere, per esempio, fino a 2,5 Gbps in download a soli 3€ al mese in più, oppure l’assistenza per la protezione della casa dai guasti (4,99€ al mese), il servizio di Cybersecurity Plus per la protezione di due dispositivi (7,99€ al mese), le chiamate nazionali illimitate (4€ al mese), l’Xbox Game Pass Ultimate per giocare ai migliori titoli del momento (44,99€) o il noleggio del router Wi-Fi (2,20€ al mese).

In questo modo si ha un’offerta essenziale che può essere completata a seconda delle singole esigenze di ciascuno. Inoltre i piani Aruba Fibra non prevedono costi di attivazione, possono essere disdetti in qualsiasi momento, prevedono un’assistenza dedicata h24 e la possibilità di mettere in pausa l’abbonamento per un periodo di 30 giorni (opzione Stop&Go), in caso di lavori di ristrutturazione, trasferte di lavoro o vacanze. Così da non pagare inutilmente la rete internet di casa.

