Scopri l’offerta 5G di Very Mobile: 150 Giga a soli 5,99€ al mese

Sei pronto a navigare in 5G senza costi aggiuntivi e con una delle offerte più competitive sul mercato? Very Mobile lancia una promozione esclusiva fino al 13 febbraio, pensata per chi vuole massima velocità e trasparenza nei costi. Scopri tutti i dettagli dell’offerta e come attivarla subito.

L’offerta in dettaglio

Per soli 5,99€ al mese, puoi ottenere:

150 Giga di traffico dati in 5G

Minuti e SMS illimitati

Attivazione gratuita

SIM gratuita

2 mesi omaggio

Questa promozione è riservata ai clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori selezionati.

7,6 Giga inclusi se viaggi in Europa

Se viaggi in Europa, hai 7,6 Giga inclusi per navigare senza pensieri, oltre a minuti e SMS illimitati. Inoltre, Very Mobile offre un servizio trasparente e senza costi extra, eliminando qualsiasi sorpresa o consumo imprevisto: se finisci i Giga, la navigazione si blocca automaticamente senza addebiti nascosti. L’attivazione è semplice e veloce, con la possibilità di acquistare e attivare la propria eSIM online in pochi passaggi, identificandosi rapidamente tramite SPID. Inoltre, il servizio clienti dedicato è sempre disponibile per rispondere a qualsiasi domanda o necessità.

Ricarica e gestione dell’offerta

Rinnovo fisso ogni mese , senza variazioni.

, senza variazioni. Ricarica automatica disponibile , per non preoccuparti di rinnovare manualmente.

, per non preoccuparti di rinnovare manualmente. Cambio offerta gratuito: se vuoi più Giga, puoi aggiornare la tua tariffa senza costi aggiuntivi.

Come attivare l’offerta

Bastano pochi passaggi per entrare nel mondo Very Mobile:

Scegli la tua offerta direttamente online. Ricevi l’email con il QR Code per attivare la tua eSIM. Effettua l’identificazione con SPID, CIE o video riconoscimento. Inizia subito a navigare alla massima velocità con il 5G incluso per sempre!

Per conoscere l'offerta completa di Very Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.