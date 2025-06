Scopri l'esoscheletro da outdoor Hypershell Pro X: meno fatica, massima resa

Immaginate di affrontare una lunga giornata di trekking, una salita impegnativa con lo zaino in spalla o semplicemente una serie di spostamenti cittadini tra salite, scale e marciapiedi. Ora immaginate di poterlo fare con meno fatica, più forza nelle gambe e la sensazione costante di avere un supporto invisibile che aiuta a proseguire. È proprio ciò che rende unico Hypershell Pro X, l’esoscheletro indossabile pensato per accompagnare ogni movimento quotidiano e outdoor, riducendo lo sforzo e potenziando ogni passo.

Hypershell è un brand che ha tracciato una nuova frontiera tecnologica: quella dell’esoscheletro per uso personale. Non si tratta di un dispositivo medico o militare, ma del primo esoscheletro da esterno destinato a un pubblico generalista. È pensato per gli amanti dell’avventura, per chi cammina tanto per lavoro o per passione, per chi fotografa, viaggia, esplora o semplicemente vive in movimento. Una tecnologia che si integra al corpo per aiutare a spingersi oltre, con meno fatica.

Al centro del Pro X c’è un doppio motore che eroga 800 watt di assistenza reale, capace di fornire un’assistenza concreta: aumenta la forza delle gambe del 40%, riduce lo sforzo percepito fino al 30% e compensa fino a 30 kg di peso. Nella pratica, è come affrontare un’escursione con uno zaino molto più leggero. Il risultato si traduce in una maggiore resistenza fisica, lucidità mentale e una fruizione più piacevole di ogni esperienza in movimento.

Un ruolo fondamentale lo gioca l’intelligenza artificiale integrata nel sistema AI MotionEngine, che riceve input da una rete di sensori — giroscopi, accelerometri, barometro — e adatta l’assistenza in tempo reale. Col tempo, l’esoscheletro impara a riconoscere il passo e il ritmo della persona che lo indossa, offrendo un supporto sempre più preciso e naturale. È proprio nel momento in cui il dispositivo viene spento che ci si accorge di quanto stesse lavorando in background.

Il Hypershell Pro X rappresenta la versione intermedia della serie X: un equilibrio perfetto tra prestazioni, peso ridotto e funzionalità intelligenti. Include dieci modalità di attività adattive che spaziano dalla camminata alla corsa, dalla salita alla discesa, dalle scale fino a modalità più specifiche come “mountain”, “gravel” o “cycling”. È pensato tanto per contesti urbani quanto per ambienti più estremi, e può essere utilizzato da chiunque, non solo da sportivi o professionisti.

Dal punto di vista tecnico, la struttura pesa appena 2 kg, a cui si somma la batteria da 400 g. L’autonomia può raggiungere i 17,5 km con una sola carica e, grazie alla ricarica rapida, si passa dallo 0 al 50% in 35 minuti, mentre la ricarica completa richiede poco più di un’ora. È disponibile anche un hub a quattro porte per ricaricare batterie extra durante le uscite più lunghe. L’esoscheletro è pieghevole, certificato IP54 per la resistenza a polvere e acqua e può operare anche in condizioni ambientali estreme, da -20° a +60°C.

Il dispositivo può essere controllato anche senza smartphone: un pulsante fisico sul fianco consente di accenderlo, cambiare modalità e regolare il livello di assistenza. L’app Hypershell+, consente anche di visualizzare le prestazioni, personalizzare le impostazioni e seguire le istruzioni per il primo utilizzo.

Degna di nota è la Fitness Mode, una modalità inversa che rende il cammino più impegnativo, utile per chi vuole allenarsi simulando una maggiore resistenza. Un effetto simile a quello di camminare nella sabbia, pensato per migliorare il tono muscolare e la resistenza fisica in modo mirato.

Il design di Hypershell Pro X è pulito ed essenziale: si adatta ai movimenti del corpo senza ostacolarli e risulta comodo al punto da far dimenticare di averlo addosso.

Non è un gadget futuristico, né un concetto astratto: è un alleato concreto per tutti coloro che vogliono superare i propri limiti fisici, arrivare più lontano e vivere il movimento con meno fatica.

Go X a 999€ con Intelligent Battery inclusa

con Intelligent Battery inclusa Pro X a 1.199€ con Batteria Anti-Cold Pro inclusa + Hub di ricarica

