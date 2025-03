Scopri l'archiviazione cloud sicura di Internxt con sconti fino all'80%

Crittografia post-quantistica, antivirus, backup dei file, condivisione protetta da password, autenticazione a due fattori e conformità al GDPR; queste alcune delle principali caratteristiche dei piani Internxt. Il cloud storage di Internxt, anche tenendo conto degli sconti dell’80% sia sugli abbonamenti annuali che sui piani a vita, è una soluzione molto valida per chi vuole archiviare i propri file in uno spazio virtuale sicuro, semplice da utilizzare e comodamente accessibile.

Archiviare file in cloud in totale sicurezza non è mai stato così semplice

La peculiarità di Internxt l’adozione di standard di sicurezza elevati per la protezione di ogni file. La piattaforma, infatti, utilizza tecnologie di crittografia avanzata e distribuisce i dati su più server assicurando backup continui così da ridurre al minimo il rischio di perdite di file importanti.

Inoltre Internxt semplifica non solo l’archiviazione ma anche l’accesso ai file salvati nel proprio spazio in cloud. L’interfaccia semplice e intuitiva, infatti, consente di organizzare al meglio il proprio archivio e di condividere file in maniera immediata senza alcun timore per la sicurezza.

La convenienza dei nuovi piani Internxt emerge chiaramente analizzando i costi del servizio. La promozione che prevede lo sconto dell’80%, infatti, rende l’acquisto di ogni piano (annuale o a vita) estremamente conveniente. In più Internxt offre un’ampia scelta nella quantità di spazio da acquistare: 1 TB, 3 TB e 5 TB.

Sfruttando questa promozione si ha la possibilità (soprattutto con i piani a vita) di avere tutto lo spazio necessario per creare un archivio digitale sicuro e pratico da usare, senza spendere cifre esagerate. In questo modo si può risolvere definitivamente ogni problema di spazio avendo l’archivio in cloud a cui fare riferimento per salvare in sicurezza foto, video e documenti personali ma anche file e progetti di lavoro. Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva per avere tutto lo spazio in cloud di cui hai bisogno a un prezzo davvero conveniente.

