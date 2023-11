Scopri la protezione di Norton 360 for Gamers, scontato del 65%

Norton 360 for Gamers è un antivirus progettato appositamente per i gamer professionisti e non solo. Norton utilizza infatti una tecnologia avanzata multilivello, per proteggere l’account di gioco, bloccando qualsiasi minaccia e attacco mirato al PC e agli altri dispositivi connessi. Tra questi vi sono attacchi di phishing via chat, SMS o e-mail e vulnerabilità nei giochi, nei siti web, ecc. Questo antivirus dispone di una VPN integrata che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, prevenendo lo SWATing e proteggendoti da attachi DDoS e doxing. Grazie allo Smart Firewall per PC, Norton monitorerà le comunicazioni tra il tuo PC e altri computer, bloccando il traffico non autorizzato e proteggendo i tuoi file e le tue informazioni. Questo antivirus è inoltre dotato di SafeCam, che aiuta a prevenire potenziali blocchi dello streaming e accessi indesiderati alla webcam.

Norton 360 for Gamers: proteggere le sessioni di gioco migliorare le prestazioni del PC

Una delle funzionalità più interessanti di questo antivirus è Norton Game Optimizer, che ti consente di ottimizzare le performance del tuo computer. Il suo sistema è in grado di rilevare automaticamente i giochi, assegnando loro la massima potenza. Può inoltre eliminare lag e rallentamenti FPS causati dalle altre app. Può anche bloccare i programmi in background del PC e ottimizzare i giochi in modo da consentirti sessioni sempre fluide e coinvolgenti. L’antivirus ti offre anche 50 GB gratuiti per archiviare i tuoi file il cloud e liberare spazio nei tuoi hard disk. Per proteggere i tuoi account, la piattaforma include poi un password manager, per aiutarti a memorizzare in modo sicuro password complesse, dati delle carte di credito e altre credenziali. Infine, grazie alla funzione Dark Web Monitoring Norton ti invierà delle notifiche se trova le tue informazioni sul Dark Web (gamertag e indirizzi e-mail compresi).

Norton 360 for Gamers è disponibile al prezzo speciale di 34,99 euro per il primo anno, con un risparmio del 65% rispetto al prezzo standard di 99,99 euro. Con un solo account proteggere fino a 3 dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet). Se hai acquistato l’abbonamento annuale, ma pensi che questo antivirus non fa al caso tuo, puoi approfittare della garanzia soddisfatti o rimborsati di 60 giorni di Norton e ottenere il rimborso completo sul tuo acquisto.

