Scopri il DJI Neo Combo Fly More: riprese 4K a un prezzo irresistibile

Porta le tue riprese aeree a un livello superiore con il DJI Neo Combo Fly More, un drone che unisce leggerezza, tecnologia avanzata e un prezzo irresistibile. Con soli 135 grammi di peso e una fotocamera 4K ultraHD, questo dispositivo si presenta come il compagno ideale per immortalare paesaggi mozzafiato o momenti speciali, senza complicazioni.

Un drone versatile e facile da usare

Il DJI Neo è stato progettato per semplificare la vita agli appassionati di riprese aeree, offrendo un'esperienza d'uso intuitiva. Grazie al suo peso ridotto e alle dimensioni compatte, rientra nelle categorie A1 e A3 della normativa europea, eliminando la necessità di certificazioni specifiche. Questo significa che potrai volare in totale libertà, anche se sei alle prime armi. Precisiamo che è comunque sempre meglio informarsi nel comune in cui vuole far volare il drone.

La sua versatilità è un punto di forza ineguagliabile: il drone può essere controllato in tre modalità diverse. Puoi utilizzare comandi vocali (in inglese o cinese), l'app dedicata sul tuo smartphone oppure il radiocomando incluso nel pacchetto Combo Fly More. Quest'ultima opzione è particolarmente indicata per chi cerca un controllo più tradizionale e preciso.

Con il DJI Neo, ogni dettaglio delle tue riprese sarà valorizzato. La fotocamera 4K ultra HD offre una qualità video sorprendente, arricchita da una stabilizzazione avanzata che garantisce filmati fluidi anche in condizioni di vento.

Per chi desidera un'esperienza ancora più completa, il pacchetto Combo Motion Fly More include gli occhiali Goggles N3 e il radiocomando RC Motion 3, ideali per un'immersione totale nelle tue avventure aeree.

Sicurezza e autonomia senza compromessi

Il DJI Neo non è solo prestazioni, ma anche sicurezza. Grazie al paraeliche integrale, potrai volare in ambienti chiusi o tra ostacoli senza preoccupazioni. Il pacchetto Combo Fly More include tre batterie e un hub di ricarica a due vie, assicurandoti un'autonomia prolungata per le tue sessioni di volo. Questo significa più tempo per catturare i tuoi momenti preferiti, senza interruzioni.

Disponibile a un prezzo promozionale di soli 299 euro, il DJI Neo Combo Fly More rappresenta un'opportunità unica per entrare nel mondo delle riprese aeree di qualità. Con dimensioni di appena 13 x 15,7 x 4,8 cm, è facilmente trasportabile, rendendolo il compagno perfetto per ogni avventura.

Non perdere l'occasione di rendere ogni momento indimenticabile: acquista ora il DJI Neo Combo Fly More e scopri il piacere di volare senza limiti.

