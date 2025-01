Scopri i vantaggi dei piani a vita per l’accesso illimitato al cloud storage di InternXT

Avere spazio a disposizione è spesso una grande preoccupazione, sia per chi ama scattare foto e girare video da salvare sullo smartphone che chi, per lavoro, ha un archivio di documenti, immagini e video ad alta risoluzione, progetti, file audio e presentazioni. Tra l’impossibilità di eliminare ricordi e file di lavoro e la poca convenienza di cambiare dispositivo con una certa frequenza o pagare regolarmente un abbonamento per un archivio digitale ecco la soluzione definitiva: i piani a vita di InternXT.

Ottieni tutto lo spazio di cui hai bisogno per sempre

InternXT è una piattaforma di cloud storage che offre una soluzione sicura, privata e decentralizzata per l’archiviazione dei propri file. Con InternXT si ha la garanzia di eliminare i rischi legati alla violazione dei dati o all’assenza di privacy. Tutti i file caricati nel cloud storage, infatti, vengono crittografati e poi suddivisi in piccoli frammenti che vengono distribuiti su una rete decentralizzata. Il risultato è l’impossibilità, anche per InternXT stessa, di accedere a quei file.

Un sistema così affidabile e sicuro è accessibile per gli utenti con un’interfaccia estremamente semplice per una gestione completa di tutti i propri file. Con InternXT si ha la possibilità di accedere al proprio archivio da qualsiasi dispositivo, caricare anche file di grandi dimensioni e condividere i file in maniera sicura grazie al sistema di protezione con la password.

Oltre all’elevata sicurezza c’è una grande convenienza con l’accesso scontato ai piani a vita. Con questa formula si ha la possibilità di acquistare un proprio spazio in cloud su InternXT con un solo pagamento e liberandosi per sempre del timore dell’esaurimento dello spazio a disposizione o dei costi ricorrenti degli abbonamenti.

La promozione di InternXT prevede sconti dell’85% su tutti i suoi piani: 2 TB a 135€ (invece che 900€), 5 TB a 285€ (invece che 1900€) e 10 TB a 435€ (invece che 2900€).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.