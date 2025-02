Scopri come avere la fibra e la connessione mobile a un prezzo incredibile

Spesso bisogna scegliere su cosa risparmiare: meglio ridurre i costi della connessione di casa o quelli della tariffa mobile? Quale incide di più sul bilancio familiare e quale, in rapporto al prezzo, offre la maggiore e migliore qualità del servizio? Domande legittime e doverose per far quadrare i conti e per evitare di spendere di più di quanto si potrebbe. Con l’offerta di Fastweb dedicata sia alla connessione internet di casa che a quella mobile, questi problemi vengono risolti potendo spendere poco per avere tutto quello di cui si ha bisogno.

Come risparmiare con l’offerta di Fastweb

Con Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile si ha, innanzitutto, la connessione più veloce sia in casa che in mobilità. Per la casa Fastweb permette di ottenere la connessione ultraveloce con la tecnologia 100% fibra FTTH (o quella più veloce disponibile presso la propria abitazione), mentre in mobilità l’offerta dà accesso alla velocità e alla stabilità della rete 5G.

L’offerta Fastweb Casa Light ha un prezzo di partenza di 27,95€ al mese che diventano 23,95€ al mese attivando anche il piano Fastweb Mobile. Complessivamente con 31,90€ al mese si ha la connessione ultraveloce a casa anche grazie all’utilizzo dell’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, le chiamate a consumo e l’attivazione della linea, mentre in mobilità si hanno 150 GB, il 5G incluso nel canone, 100 SMS al mese, minuti illimitati verso fissi e mobili e la spedizione della SIM o l’attivazione dell’eSIM gratuita. Inoltre inclusi nell’offerta anche tutti i corsi della Fastweb Digital Academy.

Con questa offerta non solo si paga poco sia per il piano dello smartphone che per la connessione di casa, ma si accede a un’esperienza di navigazione fluida e ottimale per navigare, seguire eventi live, guardare film e serie TV in streaming, effettuare videochiamate e utilizzare le app e i servizi online sul proprio smartphone.

