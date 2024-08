Scopri come ascoltare gratuitamente 3 mesi di Apple Music

Attivare i tuoi 3 mesi gratuiti di Apple Music è semplice e veloce. Una volta configurato il nuovo dispositivo, apri l'app Apple Music su un iPhone, iPad, Mac o Apple TV e tocca “Accetta ora” per iniziare i tuoi 3 mesi gratuiti di Apple Music.

Dispositivi idonei

I dispositivi idonei a ricevere l’offerta di 3 mesi gratuiti di Apple Music includono:

iPhone

iPad

Apple Watch

Mac

Apple TV

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max

HomePod e HomePod mini

Cuffie e Altoparlanti Beats (ad eccezione di Beats Flex)

Benefici di Apple Music

Con Apple Music, gli utenti possono godere di numerosi vantaggi:

Qualità Audio Superiore : Massima qualità audio per un'esperienza di ascolto ottimale.

: Massima qualità audio per un'esperienza di ascolto ottimale. Audio Spaziale Immersivo : Ascolta la musica in una dimensione completamente nuova con l’audio spaziale.

: Ascolta la musica in una dimensione completamente nuova con l’audio spaziale. Contenuti Esclusivi: Accesso a contenuti esclusivi e personalizzati.

Flessibilità e supporto

Apple Music offre la massima flessibilità con la possibilità di disdire l'abbonamento in qualsiasi momento senza impegni a lungo termine. In caso di domande o difficoltà, gli utenti possono visitare il sito di supporto di Apple per maggiori informazioni e assistenza dettagliata.

Dove ascoltare Apple Music

Apple Music può essere ascoltato su diversi dispositivi, inclusi: