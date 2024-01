SCONTO SHOCK su Amazon sul Galaxy Chromebook Go di Samsung: PREZZO OUTLET

Samsung è un'azienda che riesce ad offrire prodotti di estrema qualità in ogni campo e in ogni settore in cui opera. Oggi, su Amazon, ad essere messo in sconto è il Samsung Galaxy Chromebook Go che viene scontato del 37% e venduto a 249,99€.

Samsung Galaxy Chromebook Go al 37% di sconto: Amazon Svuotatutto!

Il Galaxy Chromebook Go si presenta come il compagno ideale per gli studenti e i lavoratori in movimento, grazie alla sua straordinaria leggerezza e sottigliezza. Progettato per garantire ottima mobilità, questo laptop argentato offre un'esperienza di apprendimento dinamica, perfetta per chi è sempre in movimento.

La cerniera rotante fino a 180 gradi rende questo Chromebook perfetto per l'apprendimento creativo, permettendoti di adattare la sua configurazione alle tue esigenze. La struttura robusta e resistente agli urti è costruita per durare nel tempo, assicurando protezione sia all'interno che all'esterno.

La conne ttività Wi-Fi Certified 6 assicura collegamenti immediati per download, streaming video, gestione della posta elettronica e partecipazione alle lezioni online mentre sei in movimento. Studia e gioca ovunque la tua giornata ti porti, sfruttando la flessibilità di questo laptop.

La batteria del Galaxy Chromebook Go offre un'affidabile durata fino a 12 ore con una singola carica, garantendo di affrontare senza problemi un'intera giornata di lezioni. Le porte versatili, tra cui USB Tipo-C, USB 3.2, earjack e slot per schede di memoria, ampliano le possibilità di utilizzo, consentendo di connettere apprendimento e tecnologia in un mondo in continua evoluzione.

Oggi, su Amazon, è tempo di affari e di prezzi outlet. Il Samsung Galaxy Chromebook Go viene messo in offerta con un mega sconto del 37% e un costo finale di 249,99€.

