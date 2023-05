SCONTO DOPPIO su Amazon per queste ottime cuffie

Non uno sconto solo bensì due sconti cumulabili. Hai capito bene oggi su Amazon puoi acquistare delle ottime cuffie dotate di usufruendo di un doppio sconto, ovvero: lo sconto del 17% + coupon sconto del valore di 15 euro.

In buona sostanza questo significa che dall'attuale costo di mercato di 59,99 euro ora le cuffie sono tue a soli 34,99 euro. In pratica risparmi ben 25 euro.

Cuffie con cancellazione attiva del rumore per immergerti completamente nel suono

Progettate per ridurre i rumori ambientali fino al 90%. Le cuffie Infurture Noise Cancelling adottano la più recente tecnologia di riduzione del rumore, una combinazione di riduzione attiva del rumore e riduzione passiva del rumore, in grado di rilevare ed eliminare una gamma più ampia di rumore a bassa e media frequenza.

Funzione di ricarica rapida per 40 ore di riproduzione. Da soli 10 minuti di ricarica possono fornirti 2 ore di ascolto. Puoi goderti così un mondo senza rumore per ben 40 ore di fila. E ancora acquistando queste cuffie ti porterai a casa auricolari girevoli a 90° e un comfort unico. I padiglioni in memory foam possono essere modellati delicatamente sulle orecchie e i giunti girevoli dell'archetto regoleranno automaticamente l'angolazione dei padiglioni per adattarsi alla forma della testa. E le cuffie pesano davvero poco.

Inoltre avrai a disposizione un microfono integrato di alta qualità e Bluetooth 5.0. Il microfono CVC8.0 integrato può garantire chiamate chiare. Puoi effettuare chiamate in vivavoce, il che ti consente di liberarti facilmente delle catene dei cavi. Infine potente effetto dei bassi. I driver da 40 mm possono offrire bassi migliori. Le cuffie surround con cancellazione attiva del rumore di Infurture ti offrono un suono nitido e potente e un suono silenzioso, che ti aiuterà a goderti meglio la musica. Ascolto straordinariamente silenzioso di bassi completamente bilanciati e toni ad alta fedeltà, con straordinaria chiarezza.

Un'offerta così non tornerà più perciò devi approfittarne subito. Prendi ora su Amazon le cuffie Infurture Noise Cancelling e risparmi ben 25 euro dal costo che trovi in negozio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.