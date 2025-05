Sconto del 65% su pCloud: archiviazione sicura per tutta la famiglia

Per celebrare la Festa della Famiglia, che si è celebrata lo scorso 15 maggio, pCloud offre ancora una promozione imperdibile: uno sconto del 65% sui piani Family a vita, con l'inclusione gratuita di pCloud Encryption gratis, ovvero la crittografia a conoscenza zero.

Questa offerta consente di avere una soluzione di archiviazione cloud sicura e facile da utilizzare, adatta per tutta la famiglia, e disponibile per un periodo limitato. L’offerta permette di scegliere tra diversi piani di spazio di archiviazione per soddisfare le diverse esigenze. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

pCloud è in super sconto: ecco cosa include

Con questa promozione, i clienti possono ottenere fino a 10TB di spazio, garantendo a ogni membro della famiglia uno spazio privato dove conservare foto, video e documenti. Oltre alla possibilità di fare backup dei dati, pCloud consente anche di condividere file in modo sicuro e senza rischi.

La sicurezza è uno degli altri aspetti fondamentali di questo strumento. Essendo una compagnia svizzera, pCloud è soggetta alle leggi sulla privacy dei dati più rigide in Europa, offrendo così un alto livello di protezione per gli utenti. Inoltre, il servizio utilizza il protocollo di crittografia TLS/SSL per garantire che i file siano sempre protetti durante il trasferimento.

Oltre alla protezione, pCloud offre anche una grande semplicità d'uso. Grazie alla sincronizzazione su qualsiasi dispositivo, gli utenti possono accedere ai propri file in ogni momento, da qualsiasi luogo. Inoltre, la piattaforma permette di gestire facilmente la condivisione dei file, consentendo di inviarli in modo sicuro a chiunque, senza complicazioni.

Non perdere l’occasione di approfittare di questa offerta speciale di pCloud, che scade il 25 maggio 2025. Visita il sito ufficiale di pCloud per scoprire tutti i dettagli della promozione e proteggere i tuoi dati con uno sconto esclusivo del 65%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.