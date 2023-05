Sconti Hostinger fino al 75%: ultime ore per accedere

Nel mondo frenetico e digitale di oggi, ogni sito web ha bisogno di un hosting affidabile per spiccare. Ma attenzione: non tutti i provider di servizi hosting sono uguali. Alcuni ti lasciano a bocca asciutta, con strumenti scadenti e prezzi esorbitanti. Ecco perché è fondamentale affidarsi a nomi noti e consigliati, come Hostinger.

Fondata nel 2004, Hostinger si è affermata come una delle aziende più importanti nel settore dell'hosting. La sua reputazione è ben meritata, grazie alla gamma di soluzioni hosting complete che si adattano alle esigenze di qualsiasi utente. Se hai in mente di lanciare il tuo primo sito web o di trasferirne uno già esistente, questo è il momento giusto: hai ancora poche ore per accedere alla promozione in corso, che ti consente di risparmiare fino al 75% di sconto su tutti i piani web hosting offerti dalla piattaforma. Tra le risorse incluse, sicuramente potranno farti comodo il dominio gratuito e lo strumento di migrazione gratis.

Panoramica dei piani Hostinger

Ma cosa rende Hostinger così speciale? Per iniziare, parliamo del pannello di controllo che è estremamente semplice e intuitivo, adatto a tutti i livelli di competenze. Pubblicare un sito web diventa così alla portata di tutti. In più, Hostinger ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere siti web veloci e far crescere la tua attività in modo esponenziale.

Se il tuo sito web è costruito in WordPress, per te la gestione è ancora più semplice: con Hostinger, infatti, basta un solo clic per avviare il tuo nuovo sito web e installare automaticamente il CMS più famoso al mondo. Velocità e sicurezza sono garantite dalla potenza della tecnologia LiteSpeed ​​Web Server, condita da ottimizzazione cache avanzata e Object Cache per WordPress, che restituiscono un risultato affidabile e sicuro - oltre che veloce e responsive.

Ecco l'offerta Hostinger. Sono tre i piani tra cui scegliere: il più economico è Premium Web Hosting, perfetto per siti web professionali, in promozione a soli 2,99 euro al mese con tre mesi di servizio gratuiti inclusi e funzionalità eccellenti, tra cui SSL gratuito e illimitato, dominio gratis, larghezza di banda e database illimitati, gestione DNS e protezione Cloudflare.

Non dimentichiamo piccole e medie imprese: per loro, Hostinger ha pensato al piano Business Web Hosting che a soli 3,99 euro al mese include tutto ciò che ti serve per far crescere la tua attività e raggiungere nuovi orizzonti di business. Infine c'è Cloud Startup, a metà prezzo, un piano ottimizzato principalmente per e-commerce e aziende con risorse utili a supportare negozi online.

Quindi, che tu sia un principiante o un esperto, un'appassionato di WordPress o un imprenditore in cerca di successo, Hostinger è il partner ideale per il tuo sito web. Approfitta della promozione per ottenere subito uno sconto fino al 75% per il tuo primo anno di abbonamento: l'offerta scade tra poche ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.