Scissione: arriva la seconda stagione su Apple TV+

“Scissione” esplora una premessa tanto affascinante quanto inquietante: e se fosse possibile separare completamente i ricordi della tua vita lavorativa da quelli della tua vita privata? Questo è il mondo in cui vivono Mark Scout (Adam Scott) e i suoi colleghi, impiegati della Lumon Industries. Nella seconda stagione, i personaggi affrontano le ripercussioni delle scelte fatte nella prima, immergendosi ancora più profondamente nei segreti dell’azienda e nelle implicazioni morali e psicologiche della “scissione”.

Un cast stellare con aggiunte interessanti

La nuova stagione vede il ritorno di volti familiari, tra cui Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro e Christopher Walken. A questi si aggiunge la talentuosa Gwendoline Christie, conosciuta per il suo ruolo in "Il Trono di Spade", che interpreterà un personaggio enigmatico, aumentando la curiosità dei fan.

Regia e produzione di qualità

La regia, affidata nuovamente a Ben Stiller, alterna il suo talento a quello di Uta Briesewitz, Sam Donovan e Jessica Lee Gagné, garantendo un’estetica visiva che continua a distinguere “Scissione” come una delle serie più artisticamente curate del panorama televisivo.

Preparati alla nuova stagione

In attesa del debutto della seconda stagione, gli spettatori possono rivedere la prima stagione, disponibile su Apple TV+, per rinfrescarsi la memoria e cogliere ogni dettaglio nascosto. Apple TV+ ha già rilasciato teaser e trailer che offrono un assaggio delle nuove dinamiche, intensificando l’attesa per l’uscita.

“Scissione” non è solo una serie TV, ma un’esperienza che invita a riflettere su chi siamo e su come viviamo. La seconda stagione promette di ampliare ulteriormente l’universo narrativo, portando gli spettatori in un viaggio psicologico ancora più intenso. Segnatevi la data: il 17 gennaio 2025, su Apple TV+, il mondo di “Scissione” tornerà a far parlare di sé. Per provare gratuitamente Apple TV+ clicca qui.