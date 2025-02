Scissione 2: guarda gratis i primi 4 episodi della nuova stagione

Dallo scorso 17 gennaio è in onda su Apple TV+ la seconda stagione di Scissione, serie vincitrice di due premi Emmy diretta da Ben Stiller, con protagonisti Adam Scott, Britt Lower e Patricia Arquette. Il 7 febbraio sarà reso disponibile il quarto dei dieci episodi previsti in questo nuovo capitolo, accolto nuovamente con entusiasmo da pubblico e critica.

Grazie alla prova gratuita di sette giorni, i nuovi iscritti alla piattaforma streaming Apple TV+ possono guardare gratis i primi quattro episodi della seconda stagione, insieme a tutti i nove episodi del primo capitolo.

Scissione 2, l'ennesima conferma

Apple TV+ si distingue dagli altri servizi streaming per la qualità dei suoi contenuti, siano essi film o serie tv, come nel caso di Scissione (Severance il suo titolo originale). E proprio la serie ideata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller, insieme ad Aoife McArdle, è tra le gemme più preziose del suo catalogo.

La prima stagione ha avuto un successo mediatico globale, convertito dagli Emmy per il Miglior design di una sigla e la Miglior composizione musicale per una serie televisiva. A questi due premi si sommano poi le altre dodici candidature, tra cui quella per il miglior attore in una serie drammatica (Adam Scott), miglior attrice non protagonista (Patricia Arquette) e miglior regia in una serie drammatica (Ben Stiller).

E chi ipotizzava un fisiologico calo nella seconda stagione, si sarà ricreduto quasi subito con la messa in onda dei primi episodi. Un'ulteriore conferma di come Scissione sia una delle migliori serie in circolazione, nonché della natura stessa del catalogo di Apple TV+, che alla quantità ha sempre preferito - di gran lunga - la qualità.

Ricapitoliamo infine le offerte disponibili per Apple TV+:

7 giorni di prova gratis per i nuovi iscritti alla piattaforma streaming

1 mese gratis sottoscrivendo per la prima volta Apple One

3 mesi gratis con l'acquisto di un dispositivo Apple

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.