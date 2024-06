Scegliere la VPN da usare è più facile con la nuova offerta di NordVPN (-72%)

NordVPN ha lanciato una nuova offerta: per tutti i nuovi utenti che scelgono la VPN, infatti, c'è ora la possibilità di ridurre il costo fino al 72% andando, inoltre, a ricevere Giga gratuiti da utilizzare con le eSIM di Saily.

La promozione in questione consente l'attivazione del piano base di NordVPN, che include la VPN illimitata con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi, al costo di 3,39 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

C'è anche il piano Ultimate che costa 6,89 euro al mese, aggiungendo 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. Questo piano include ben 20 GB gratis con le eSIM Saily per avere Internet all'estero.

Per attivare una delle offerte basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di NordVPN.

NordVPN: prezzo scontato e molto altro per la VPN

La nuova promozione di NordVPN include l'accesso completo alla VPN, con una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati e una politica no log che azzera il tracciamento.

C'è poi un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per consentire all'utente di spostare facilmente il proprio IP in un altro Paese, aggirando così i blocchi geografici all'accesso a siti web e servizi online, come le piattaforme di streaming. La VPN è, inoltre, utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea.

L'offerta in corso consente di attivare NordVPN con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso di 30 giorni. A disposizione degli utenti c'è anche 1 GB gratis da utilizzare con le eSIM internazionali di Saily, servizio di connettività realizzato dai creatori di NordVPN.

Da notare anche la possibilità di attivare il piano Ultimate, dal costo di 6,89 euro al mese. Questo piano include:

1 TB in cloud con la protezione della crittografia

il password manager utilizzabile su tutte le piattaforme

il sistema anti-malware per proteggere la connessione

Anche in questo caso, c'è la possibilità di accedere a Giga in regalo su Saily, con 20 GB di traffico disponibili. Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.