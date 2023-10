Scegliere il migliore conto business è più facile: ora c'è Revolut

Scegliere un nuovo conto business è oggi più semplice, sia per liberi professionisti che per aziende. Con Revolut Business, infatti, è possibile accedere a un'offerta bancaria, articolata su più livelli e in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutte le tipologie di cliente.

Revolut Business è disponibile in una versione Free, con canone zero, e in versioni (Professional e Ultimate per liberi professionisti e Grow, Scale e Enterprise per le aziende) con vantaggi crescenti, in base al piano scelto.

Tutte le versioni del conto business di Revolut consentono l'accesso a una piattaforma bancaria ricca di vantaggi e con tanti servizi a cui fare riferimento per una gestione a 360° gradi di tutti gli aspetti finanziari della propria attività.

Per scegliere e attivare uno dei piani di Revolut Business è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Conto business: ora c'è Revolut

L'offerta di Revolut per il conto business è una delle opzioni più flessibili e complete sul mercato. La fintech, infatti, mette a disposizione vari piani tra cui scegliere l'opzione più adatta alle proprie necessità, sia per professionisti che per le aziende.

Oltre a una gestione completa del denaro, con la possibilità di accedere al cambio valuta e alle transazioni internazionali con condizioni agevolate ci sono le carte di debito aziendali, sia fisiche che virtuali, e una lunga serie di servizi aggiuntivi a cui fare riferimento per massimizzare l'efficacia del proprio conto.

Per chi ha esigenze basilari, sia come libero professionista che come azienda, c'è il piano Free che consente l'accesso a Revolut Business senza costi fissi e con un'offerta bancaria ricca e completa, sotto tutti i punti di vista.

Per scegliere il piano desiderato e iniziare a usare il servizio è possibile seguire il link qui di sotto. Bastano pochi secondi per individuare l'opzione più adatta alle proprie necessità e attivare un conto business realmente completo e ricco di vantaggi.

