Scegli Octopus Energy: tariffe luce e gas senza vincoli o penali

Fino al 31 marzo puoi bloccare il prezzo della materia prima energetica (Luce e Gas) per 12 mesi. Con Octopus Fissa 12M, infatti, si possono affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi durante i quali il prezzo dell’energia dovrebbe continuare ad aumentare. La tariffa a prezzo fisso ti solleva da ogni timore legato ai rincari e permette non solo di risparmiare, ma anche di avere un maggior controllo sulle tue finanze. Attiva ora Octopus Fissa 12M.

Con Octopus Energy tariffe sempre competitive e trasparenti

L’approccio di Octopus Energy è quello di offrire solamente tariffe chiare, comprensibili e senza alcun tipo di vincolo o penale. Al termine del contratto di fornitura, infatti, si ha la possibilità di sottoscrivere una nuova offerta valutando quella più conveniente per le proprie esigenze.

Questa flessibilità si riflette anche nelle proposte commerciali di Octopus Energy che, oltre a Octopus Fissa 12M attivabile entro il 31 marzo 2025, mette a disposizione anche la tariffa Octopus Flex con il costo della materia prima indicizzato. In questo caso il prezzo della materia prima energetica è costantemente allineato con l'andamento del mercato, garantendo ai clienti prezzi competitivi. È possibile scegliere se passare a Octopus Energy solamente per la fornitura elettrica o anche per il gas e, per la fornitura elettrica, se applicare una tariffa Monoraria o Multioraria.

In tutti i casi Octopus Energy assicura grande convenienza e possibilità di risparmio sul prezzo delle bollette, ma anche un importante contributo alla sostenibilità. L’azienda, infatti, per l’energia elettrica utilizza solamente fonti 100% rinnovabili, riducendo le emissioni inquinanti e portando nelle case un’energia pulita senza costi aggiuntivi.

Non perdere l'opportunità di liberarti dai vincoli energetici tradizionali. Octopus Energy ti aspetta con tariffe flessibili, trasparenti e convenienti. La tua libertà di scelta inizia da qui. Passa ora a Octopus Energy attivando la tariffa più conveniente e completando l’attivazione in meno di due minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.