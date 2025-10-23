Scegli il cloud a vita per salvare i tuoi dati: -85% con le offerte di Internxt

È il momento giusto per puntare sul cloud storage a vita, eliminando i costi periodici tipici degli abbonamenti. Con la nuova promo di Internxt, infatti, è ora possibile ottenere uno sconto dell'85% sui piani per il cloud a vita, con la possibilità di arrivare fino a 5 TB. Per scoprire tutte le offerte e attivare la promo giusta basta visitare il sito ufficiale di Internxtqui di sotto.

Le offerte di Internxt per il cloud a vita

Con Internxt è possibile scegliere tra tre diversi piani per il cloud a vita, ora proposti con l'85% di sconto. Le opzioni disponibili sono:

1 TB con un costo di 195 euro

con un costo di 3 TB con un costo di 345 euro

con un costo di 5 TB con un costo di 495 euro

Per gli utenti c'è sempre la possibilità effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi (con PayPal) e di sfruttare una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni dall'attivazione, in modo da poter "testare" il servizio prima di rendere definitivo l'acquisto. Internxt propone diversi servizi aggiuntivi per garantire la massima sicurezza dei dati, a partire dall'integrazione con la crittografia dei dati.

Per chi sceglie un piano di cloud a vita, come quelli proposti da Internxt, c'è la possibilità di ottenere un risparmio enorme rispetto agli abbonamenti che prevedono un costo fisso da pagare ogni anno (oppure ogni mese) per poter accedere ai propri dati. Nel lungo periodo, infatti, chi ha optato per il cloud a vita non sarà obbligato a pagamenti continui per accedere ai propri dati.

Per verificare le condizioni del servizio e accedere alle offerte di Internxt basta seguire i link qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. Le offerte proposte sono disponibili solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.