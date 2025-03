Scam City: ecco la capitale delle truffe online, dove si trova?

Le "Scam City" sono diventate uno dei fenomeni più preoccupanti nel panorama del crimine organizzato globale. Questi insediamenti urbani, gestiti da organizzazioni criminali, sono luoghi interamente dedicati alla realizzazione di truffe online su larga scala.

Se inizialmente concentrati principalmente in Asia, in particolare nel Sud-Est asiatico, questi distretti del crimine stanno lentamente espandendosi anche in Europa e America Latina, con un'attenzione particolare all'Italia, che si trova nel mirino di queste reti criminali.

Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 100 le Scam City localizzate nel Sud-Est asiatico, con una concentrazione particolare in paesi come Myanmar, Cambogia, Laos e Filippine. L'Interpol ha alzato il livello di allerta, segnalando che queste città del crimine sono fortini ben protetti, dove truffatori di ogni tipo orchestrano attività criminali con un volume d'affari che raggiunge addirittura 1 trilione di dollari all'anno. Tra le principali attività che si svolgono in queste città ci sono campagne di phishing, truffe legate agli investimenti falsi e il romance scam, una truffa che mira a sfruttare emotivamente le vittime.

L'Italia non è immune a questo fenomeno

L'Italia non è immune da questo fenomeno. Nel 2024, la Polizia Postale ha registrato ben 18.714 casi di truffe online, segnando un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Il danno economico totale per le vittime ha superato i 200 milioni di euro, con oltre 3.500 persone coinvolte. Le truffe, infatti, sono sempre più sofisticate e si adattano alle caratteristiche di ogni singolo target, sfruttando tecniche avanzate per manipolare le persone e sottrarre loro denaro.

Le Scam City non solo impiegano operazioni criminali su vasta scala, ma utilizzano anche tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale, per creare identità false e convincere le vittime. Inoltre, i truffatori sono sempre più preparati, tanto che frequentano corsi di psicologia per affinare le loro capacità di manipolazione emotiva, rendendo così il crimine ancora più pericoloso.

L’industria del cybercrime è un sistema globale, dove le reti di truffatori operano da diverse zone del mondo per realizzare truffe su scala industriale. Per contrastare questa minaccia, è essenziale una stretta collaborazione tra governi, piattaforme digitali e istituzioni finanziarie, supportata anche da task force specializzate dell'Interpol, che continuano a lavorare per limitare il fenomeno delle Scam City e proteggere i cittadini.