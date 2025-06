Sblocca Netflix ovunque e naviga sicuro: PrivadoVPN a 1,11€/mese

Se ti è capitato di voler vedere una serie TV disponibile solo all'estero o di trovarti bloccato davanti a contenuti geo-limitati, la soluzione è semplice: PrivadoVPN.

E la buona notizia è che ora puoi attivarla con una promo shock del 90%: solo 1,11€ al mese per 24 mesi, con 3 mesi gratis inclusi. Per sfruttare l'offerta in questione basta andare sul sito di PrivadoVPN.

Privacy, streaming globale e sicurezza: ecco perché scegliere PrivadoVPN

PrivadoVPN non è solo una VPN qualunque: è una delle poche che unisce velocità, semplicità e funzionalità avanzate a un prezzo davvero accessibile. Pensata sia per chi vuole proteggere la propria privacy online, sia per chi vuole accedere liberamente a contenuti di tutto il mondo, è compatibile con tutti i dispositivi (Windows, Android, iOS, macOS, Linux e smart TV) e ti consente di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

Con questa offerta esclusiva:

Hai dati illimitati e accesso a server in oltre 67 città ;

e accesso a ; Usi SOCKS5 Proxy per velocità extra;

per velocità extra; Blocco pubblicità , minacce e parental control ;

, e ; Nessun log salvato, la tua attività resta privata;

Puoi aggiungere anche antivirus integrato a 1,99€/mese.

Tutto questo, per meno del prezzo di un caffè, con garanzia di rimborso di 30 giorni.

Che tu stia cercando una VPN per streaming, lavoro remoto o semplicemente più sicurezza quando ti connetti da reti pubbliche, PrivadoVPN è una delle scelte più vantaggiose del momento.

Scopri l'offerta sul sito ufficiale e inizia subito a navigare senza limiti.

