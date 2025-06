Sblocca lo streaming con NordVPN: guarda tutto ovunque nel mondo da 3€/mese

Vuoi guardare film e serie TV disponibili solo all’estero? Con NordVPN puoi farlo in pochi clic, in modo sicuro e senza limiti. Grazie alla rete globale di server, accedi ai contenuti delle piattaforme di streaming di tutto il mondo come se fossi lì. E ora hai un motivo in più per provarlo: ottieni il 72% di sconto su NordVPN e fino a 10GB di dati gratuiti con la eSIM Saily, a partire da soli 3,39 euro/mese.

I vantaggi di NordVPN per i contenuti internazionali

Utilizzare NordVPN per lo streaming di contenuti da altri paesi significa dire addio alle restrizioni geografiche. Grazie alla sua rete globale di oltre 7.800 server in 156 Paesi, puoi connetterti facilmente a un server situato in qualsiasi parte del mondo e accedere al catalogo completo delle piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Hulu, BBC iPlayer e molte altre.

Non solo: NordVPN offre connessioni rapide, stabili e senza limiti di larghezza di banda, per un’esperienza di visione fluida e senza interruzioni su tutti i tuoi dispositivi, ovunque tu sia.

Ma NordVPN non è solo per lo streaming. È anche un potente strumento di protezione della privacy online. Con la crittografia avanzata A-256, la rigida politica no-log e funzionalità come il Dark Web Monitor che ti avvisa se i tuoi dati personali vengono trapelati, puoi navigare in sicurezza anche su reti Wi-Fi pubbliche.

La configurazione è semplice e intuitiva: basta registrarsi, scaricare l’app e premere il pulsante di Connessione Rapida per essere subito protetti. E con un solo account puoi proteggere fino a 10 dispositivi, inclusi computer, smartphone, tablet e persino il tuo router.

Per un periodo limitato, puoi approfittare dell'offerta che ti permette di ottenere il 72% di sconto sull'abbonamento a NordVPN e fino a 10 GB di dati gratuiti con l'eSIM di Saily. Tutto questo a partire da soli 3,39 euro al mese, con garanzia di rimborso di 30 giorni. Attiva ora NordVPN, risparmia e guarda tutti i contenuti che vuoi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.